Fabege köper ”pusselbit” för 760 mkr

Fastigheten ligger mitt i det stora området där fastighetsbolaget har stora framtidsplaner och utgör därför en viktig pusselbit vid genomförandet.

Säljare är WA-fastigheter via ett dotterbolag. Dessutom har parterna överenskommit att Fabege nu blir ensam ägare av konsortiet SBD.

WA-fastigheter kom över Regulatorn 2 via en affär i två steg med Catena. Våren 2017 förvärvade man 50 procent och resterande andel köptes sedan in sommaren 2018. Det underliggande fastighetsvärdet vid det första förvärvet under 2017 var 365 miljoner för hela fastigheten.

Fabege skriver i sitt pressmeddelande att man kommer att arbeta vidare med visionsarbetet och utvecklingen av Flemingsbergsdalen tillsammans med Huddinge kommun. Utgångspunkten blir det tidigare arbete som gjorts inom ramen för konsortiet och det planprogram för Flemingsbergsdalen som kommunfullmäktige antog i april 2020.

– Flemingsbergsdalen är ett stort stadsutvecklingsprojekt som kommer att pågå under många år och vi ser, precis som i Arenastaden, fördelar att ha stor rådighet över området där vi verkar. Nu när planprogrammet godkänts av kommunfullmäktige och vi går in i nästa fas är det naturligt att Fabege tar en än större roll och driver detaljplanerna, säger Stefan Dahlbo, koncernchef Fabege.

– Tillsammans med kommunen kommer vi att skapa en plats där kunskap driver näringslivet, med attraktiva bostäder och där innovationer skapas i samarbete med akademierna. Tack vare vårt goda samarbete med WA Fastigheter under den första fasen av utvecklingsarbetet, har vi kommit en bra bit på väg och gemensamt satt Flemingsbergsdalen på kartan, kommenterar Klaus Hansen Vikström, VD för konsortiet.