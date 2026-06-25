Fabege hyr ut cirka 1400 kvm i Solna Business Park

Fabege har tecknat ett hyresavtal med mätteknikföretaget Endress+Hauser AB om totalt 1 395 kvm i fastigheten Sliparen 2. Lokalen på Englundavägen 5 i Solna Business Park utsågs till Sveriges snyggaste kontor 2023 av Fastighetssverige. Avtalet löper på sju år och tillträde planeras till våren 2027.

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Det är Fabeges tidigare lokalkontor som Endress+Hauser snart flyttar in i. Lokalen omfattar 1 030 kvm kontor och 365 kvm verkstad- och lagerytor. Företaget hyr ytorna i huvudsak i befintligt skick, med vissa mindre anpassningar för att möta verksamhetens behov.

– Vi är mycket glada över att välkomna Endress+Hauser till Solna Business Park. Kombinationen av moderna kontorsytor, verkstadsmöjligheter och ett oslagbart kommunikationsläge skapar goda förutsättningar för företagets fortsatta utveckling, säger Sofia Ranji, uthyrningsansvarig på Fabege.

Endress+Hauser är en världsledande leverantör av mätinstrument, service och lösningar för processindustrin. Det svenska bolaget etablerades 1967 och har idag cirka 85 medarbetare med huvudkontor i Stockholm samt regionkontor i Göteborg, Malmö, Sundsvall och Piteå.

– För oss var det viktigt att hitta en lokal som kunde samla våra olika funktioner på ett effektivt sätt, med bra förutsättningar för både kontor, verkstad och logistik. I Solna Business Park får vi en lösning som möter verksamhetens behov och samtidigt erbjuder en attraktiv arbetsmiljö för våra medarbetare. Vi uppskattar också att lokalen redan från start har en genomtänkt utformning med hållbara materialval och lösningar som känns både moderna och långsiktiga, säger Stefan Björkegren, VD på Endress+Hauser AB.

Solna Business Park är ett av Stockholms mest attraktiva områden för företag och deras medarbetare – strategiskt beläget med det bästa kommunikationsläget efter T-centralen. Här möts tunnelbana, pendeltåg, tvärbana och fjärrtåg på bara några minuters gångavstånd. Området erbjuder ett rikt utbud av service, restauranger, träning och mötesplatser – allt samlat på en liten yta och inom räckhåll. En plats för företag att trivas och växa.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

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