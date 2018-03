Fabege hyr ut 3.800 kvm till North Alliance i city

The North Alliance (NoA), ett nordiskt nätverk av kommunikations-, design och teknikbyråer, samlar nu sina svenska byråer under ett och samma tak i Fabeges fastighet Apotekaren, även kallad Tulestationen, i city. Hyresavtalet gäller cirka 3.800 kvm med och löper på sju år.

NoA samlar ihop flera dotterbolag i den nya lokalen. Idag hyr man bland annat lokaler på Kungsgatan 5 (hos Folksam Fastigheter) och Drottninggatan 92 (hos Hufvudstaden). The North Alliance tillträder den nya lokalen i början av 2019.

Tulestationen är en arkitektonisk pärla vid Tulegatan 7–13 nära tunnelbanestationen Rådmansgatan i city. Byggnaden ritades av arkitekten Ferdinand Boberg i början av det förra seklet. Här finns även Bobergs berömda portvalv från Brunkebergsverket och portalen över huvudentrén (Tulegatan13) är rikt dekorerad med elektricitetsanknutna motiv som glödlampor, batterier, kabelknippen och en mycket realistisk generator. Huvudentrén blir även North Alliance egna entré när de flyttar in. I stationens gamla maskinhall med access från gården har idag modeföretaget Björn Borg bland annat sitt showroom.

– Vi ser fram emot att välkomna byråerna inom The North Alliance. Ett spännande nätverk som kommer att tillföra fastigheten puls och energi med de olika delarna. Utöver ett fantastiskt kontor så får de även grannar som Björn Borg AB, Aveqia som är ett matlagningsföretag där gästerna lagar gourmetmat tillsammans med stjärnkockar och inte minst den välrenommerade restaurangen Farang med smakinfluenser från Sydostasien, säger Andreas Malmsäter, uthyrningschef på Fabege.

The North Alliance har under de senaste åren växt enormt och ville därför samla sina svenska byråer i samma byggnad för att främja interaktionen mellan sina medarbetare. Redan nu inleds anpassningen av lokalerna för att passa The North Alliances och dess byråers behov.

Efter uthyrningen denna uthyrning finns det cirka 5.000 kvm uthyrningsbar yta kvar i byggnaden, för vilka intresset varit stort.

Nyligen berättade Fastighetsvärlden att Apotekaren 22 Kindred Group (tidigare Unibet Group) ska lämna fastigheten Apotekaren 22 för att flytta till AMF Fastigheters nybyggnadsprojekt i Urban Escape, läs mer här. Även Stokab har skrivit ett kontrakt om att lämna fastigheten. Det kommunala bolaget flyttar till Fabeges nybyggnadsprojekt Pelaren vid Globen, läs mer här.