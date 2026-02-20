Fabege hyr ut 2 400 kvm till Permobil

Permobil samlar sin Stockholmsverksamhet i Arenastaden i Solna och har nu flyttat in i sina nya lokaler på Gårdsvägen 10. Fabege och Permobil har tecknat ett hyresavtal om cirka 2 400 kvm som signerades under 2024 och löper på 7 år från tillträdesdagen.

Flytten innebär att cirka 150 av företagets medarbetare från Kista, Spånga och Rotebro för första gången får en gemensam arbetsplats.

I Kista sitter bolaget i fastigheten Kista One vid Kista galleria, där Castellum är fastighetsägare. Permobil flyttade in under 2015 i lokaler om 1 000 kvm. Även i Spånga är Castellum fastighetsägare. I Rotebro har Permobil haft lokaler hos Sollentuna Hantverkshus.

Kontoret i Arenastaden utformas med särskilt fokus på tillgänglighet, inkludering och en arbetsmiljö som främjar samarbete, flexibilitet och innovation. Lokalerna rymmer även ett servicecenter för kunder och användare.

Permobil och Fabege har i nära samarbete skapat en miljö som speglar Permobils värderingar och långsiktiga fokus på tillgänglighet.

– Att flytta in i våra nya lokaler i Arenastaden är mycket mer än en adressförändring, det är ett uttryck för vilka vi är. Vi har skapat en miljö där tillgänglighet, trygghet och innovation går hand i hand, och där våra team kan arbeta närmare varandra och våra användare. Det här kontoret gör oss ännu bättre rustade att leverera lösningar som gör verklig skillnad för människor världen över, säger Chuck Witkowski, vd på Permobil.

– Vi är mycket glada över att Permobil har valt att samla sin verksamhet i Arenastaden. Det stärker området som en plats där några av Sveriges mest framstående bolag agerar. Vi ser fram emot ett nära samarbete och att vara en del av deras fortsatta framgång, säger Hanna af Sandeberg, marknadsområdeschef Arenastaden på Fabege.