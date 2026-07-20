Fabege hyr ut 17 000 kvm

Först såg Fabege ut att tappa Carnegie som hyresgäst, sedan signalerade Max Matthiessen att de lämnar. Nu tecknar Fabege ett nytt avtal för samtliga dessa lokaler i Stockholms city.

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Det är DNB Carnegie och DNB Sverige, som via moderkoncernen DNB Bank ASA, har tecknat avtal om totalt 17 000 kvm  med Fabege. Det blir en förlängd och utökad förhyrning i kvarteret Bocken på Regeringsgatan och Lästmakargatan i Stockholm.

DNB signalerade för någon månad sedan att man inte avsåg att genomföra en tidigare planerad flytt till Humlegårdens fastighet på Hamngatan. Förvärvet av Carnegie hade inneburit att behovet av kontorslokaler inte kunde täckas i den fastigheten.

Genom det nu tecknade hyresavtalet samlas DNB Carnegie Investment Bank, Carnegie Fonder och Montrose tillsammans med DNB Sverige under samma tak i centrala Stockholm.

Avtalet omfattar totalt drygt 17 000 kvm och löper på fem år. DNB Carnegie Investment Bank fortsätter sin verksamhet i befintliga lokaler, samtidigt som DNB Sverige tar över Max Matthiessens lokaler under första kvartalet 2027. Investeringen för generell uppdatering av fastighetens kvaliteter och anpassning av lokalerna beräknas uppgå till cirka 210 mkr. Nettouthyrningseffekten uppgår till cirka 66 mkr. Tillträde till de nya lokalerna beräknas ske den 1 augusti 2027.

– Vi är glada att kunna erbjuda en modern och effektiv lösning för DNB Carnegie och DNB Sverige där de kan samla hela sin svenska verksamhet på Regeringsgatan, vilket ytterligare stärker kvarterets position som en attraktiv mötesplats för näringslivet. Vi har varit långvariga partners i 20 år och ser fram emot ett fortsatt gott samarbete och att fortsätta utvecklas tillsammans, kommenterar Fabeges vd Bent Oustad.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

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