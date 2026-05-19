Fabege hyr ut 1 060 kvm i Hammarby sjöstad

Fabege och Speed international har tecknat ett avtal om cirka 1060 kvm i vår fastighet Påsen 1, som marknadsförs under namnet Textiltorget, i Hammarby sjöstad i södra Stockholm. Avtalet löper på 7 år och tillträde beräknas ske i januari 2027.

Annons

– Vi är mycket glada över att Speed International väljer Textiltorget. För oss handlar det inte bara om en lokal, utan om att skapa rätt förutsättningar för deras fortsatta utveckling. I Sjöstan får de en plats där verksamheten kan växa med närhet till både stadens puls och den vardag som får människor och företag att fungera, säger Johanna Andersson, uthyrningschef på Fabege.

Speed International är ett svenskt teknikföretag specialiserat på automattjänster för publika miljöer. Bolaget utvecklar, levererar och driver lösningar inom bland annat biometrisk registrering och datainsamling, fotoautomater, förvaringsboxar samt digitala reklamskärmar.

– Vi ser fram mot att sammanföra våra dotterbolag i en gemensam kontorsyta, vilket vi nu gör på Textilgatan 43. Ett bra läge i Sjöstan i kombination med ändamålsenliga lokaler känns mycket bra, säger Daniel Spangenberg, administrativ chef på Speed International.

Textiltorget är en förädlad industribyggnad med bevarad originalkaraktär och trätillbyggnad som ursprungligen uppfördes 1955. Högst upp i huset finns en trevlig takterrass för hyresgästerna, och i gatuplan ligger restaurangen Gottfrieds som serverar frukost, lunch och catering.

Fabege har sedan tidigare tecknat hyresavtal i fastigheten med Bengt Dahlgren AB, Rundquist Arkitekter, MNO International, SEI och Röhnisch, och efter uthyrningen till Speed International återstår cirka 370 kvm för uthyrning. Uthyrningsgraden i fastigheten uppgår därmed till 96,4 procent.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Sålt allt efter Northvolts konkurs

Priset blev allt högre. FV berättar om processen.
Visionsbild av Kajgatan vid Bällstaviken och porträttbild på Stefan Mossvall

18 000 kvm vid Pripps-tomten – fler hyresgäster in

”Området är som en egen liten stadsdel.”

Två nya köp av SHF om totalt 15 000 kvm

Genomför två transaktioner. Välkända hyresgäster.

LogiDev och Winäs köper från SBB och Adductor

Målet är att skapa ett nytt nav för handel, proffshandel, industri och logistik.

Podcasten Fastighet & Finans om Ilija Batljans senaste drag

I senaste avsnittet av podcasten kommenteras Sveafastigheter och Klarabos sammanslagning, en rad bostadsaffärer samt Episurfs fortsatta rusning på börsen.

Vasakronan redo sälja central fastighet

Granne med landmärke. Flera projekt väntas.

KlaraBo går samman med Sveafastigheter

Genom fusionen skapas ett bolag med 26 500 bostäder. Värde: Nästan 50 miljarder kronor. Dessutom en affär på 7 miljarder vid sidan.

Strawberrys öppnar hotell i Arosekens nya

Stordalen: ”På väg att bli Sveriges svar på Silicon Valley och vi vill vara en självklar del av den resan”.

Hans Wallenstam överlåter aktier till dottern Rebecka

Motsvarar 5,30 procent av kapitalet och 10,04 procent av rösterna.

FV-lista: Här är de som varit vd längst av alla

Hedin stänger sju bilhallar – Balder hyr ut nästan alla

Flera av fastigheterna ingick i storköp för 4,15 miljarder kronor för tio år sedan.

SD vill flytta SVT till Kista

Ser affärsmöjlighet för bostäder vid Gärdet.
Porträttbild på Benny Svärd och visionsbild på Marieviks Udde

Bildextra: Lyxvåningarna i Stockholms lilla Manhattan

✔️39 miljoner kronor. ✔️100 kvm privat takterrass. ✔️2,85 meter takhöjd.
Krönika

Ge bollen till de privata fastighetsägarna!

Stig Svedberg om en brist som borde åtgärdas – för allas bästa.
Porträttbild på martin Fischer och Max Tran. Visionsbild på Kvarteret Trollvagnarna i Sollentuna.

Idé till färdig byggnad – billigare med ny metod

Kan få ner kostnaderna med 45 %. Exklusiv intervju med amerikanska professorn som skapat metoden.

 Tillbaka till förstasidan