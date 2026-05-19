Fabege hyr ut 1 060 kvm i Hammarby sjöstad

Fabege och Speed international har tecknat ett avtal om cirka 1060 kvm i vår fastighet Påsen 1, som marknadsförs under namnet Textiltorget, i Hammarby sjöstad i södra Stockholm. Avtalet löper på 7 år och tillträde beräknas ske i januari 2027.

– Vi är mycket glada över att Speed International väljer Textiltorget. För oss handlar det inte bara om en lokal, utan om att skapa rätt förutsättningar för deras fortsatta utveckling. I Sjöstan får de en plats där verksamheten kan växa med närhet till både stadens puls och den vardag som får människor och företag att fungera, säger Johanna Andersson, uthyrningschef på Fabege.

Speed International är ett svenskt teknikföretag specialiserat på automattjänster för publika miljöer. Bolaget utvecklar, levererar och driver lösningar inom bland annat biometrisk registrering och datainsamling, fotoautomater, förvaringsboxar samt digitala reklamskärmar.

– Vi ser fram mot att sammanföra våra dotterbolag i en gemensam kontorsyta, vilket vi nu gör på Textilgatan 43. Ett bra läge i Sjöstan i kombination med ändamålsenliga lokaler känns mycket bra, säger Daniel Spangenberg, administrativ chef på Speed International.

Textiltorget är en förädlad industribyggnad med bevarad originalkaraktär och trätillbyggnad som ursprungligen uppfördes 1955. Högst upp i huset finns en trevlig takterrass för hyresgästerna, och i gatuplan ligger restaurangen Gottfrieds som serverar frukost, lunch och catering.

Fabege har sedan tidigare tecknat hyresavtal i fastigheten med Bengt Dahlgren AB, Rundquist Arkitekter, MNO International, SEI och Röhnisch, och efter uthyrningen till Speed International återstår cirka 370 kvm för uthyrning. Uthyrningsgraden i fastigheten uppgår därmed till 96,4 procent.