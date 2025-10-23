Fabege hyrt ut en tredjedel i landmärke
Fastighetsbolaget ”busar” på ett av stadens landmärken.
FV Fokus. Intervju med Carl-Adam von Scheele på Urban Partners. ✓ Om trender som har medvind. ✓ Ökade satsningar i Sverige. ✓ Betydelsen av namnbytet. ✓ Lärdomarna från hållbarhetssatsningarna.
Visar på starkt investerarintresse för samhällsfastigheter även utanför storstäderna.
300 bostäder i centrala Stockholm i farozonen för att inte bli av.
”Det är en tuff marknad, särskilt i storstäderna, vilket vi måste anpassa oss till. För Castellums del är det nu ’back to basics’.”
FV berättar om fastighetsbeståndet och orsaken till försäljningen.
Planerades stå klar 2029. Finns inte längre en tidsplan.
Återbruk i fokus när det anrika hotellet renoverats, under Semrén & Månsson arkitekter ledning.
”I mitt gamla område skulle det snarare leda till mindre blandning.”
Planerar för nytt hotell med 151 hotellrum, byggt i trä. Letar fler destinationer.
Kan komma att lämna centrala Stockholm. Två parallella sökuppdrag.
Mikael Åslund ser positivt på framtiden: ”Mycket tyder på att de förbättrade makroekonomiska förutsättningarna nu börjar få genomslag”.
Talar om att bolaget har nått en milstolpe för att kunna se framåt. FV berättar om bolagets vakanssituation.
En handfull storbolag har bytt vd. Nu väntar många på vem som blir ny vd vid Fabege.
Ingått jv med Brookfield efter dess miljardförvärv av mindre lägenheter. Vill expandera i de största nordiska studentstäderna.