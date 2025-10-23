Fabege hyrt ut en tredjedel i landmärke

Fastighetsbolaget ”busar” på ett av stadens landmärken.

”Vi måste titta på allting – men har en paradgren”

FV Fokus. Intervju med Carl-Adam von Scheele på Urban Partners.  Om trender som har medvind.  Ökade satsningar i Sverige.  Betydelsen av namnbytet.  Lärdomarna från hållbarhetssatsningarna.
Affärsanalys

Ökat fokus på norr kan bli ännu starkare

Visar på starkt investerarintresse för samhällsfastigheter även utanför storstäderna.

Afa:s storprojekt vid Torsgatan stoppas

300 bostäder i centrala Stockholm i farozonen för att inte bli av.

Pål Ahlsén orolig över Castellums vakanser

”Det är en tuff marknad, särskilt i storstäderna, vilket vi måste anpassa oss till. För Castellums del är det nu ’back to basics’.”

Corem sålt vakanser för 250 mkr

FV berättar om fastighetsbeståndet och orsaken till försäljningen.

Stort bakslag i Slakthusområdet

Planerades stå klar 2029. Finns inte längre en tidsplan.

Bildextra: Hotel Royal i ny tappning

Återbruk i fokus när det anrika hotellet renoverats, under Semrén & Månsson arkitekter ledning.
Krönika

Förtätning utan att nå målen

”I mitt gamla område skulle det snarare leda till mindre blandning.”

Nästa stopp för Stordalen: Mariestad

Planerar för nytt hotell med 151 hotellrum, byggt i trä. Letar fler destinationer.

Storbolag söker nytt om hela 7.000 kvm

Kan komma att lämna centrala Stockholm. Två parallella sökuppdrag.

Smällen: Återigen färre sålda bostäder hos JM

Mikael Åslund ser positivt på framtiden: ”Mycket tyder på att de förbättrade makroekonomiska förutsättningarna nu börjar få genomslag”.

Arnhult: ”Behöver inte sälja för att frigöra kapital”

Talar om att bolaget har nått en milstolpe för att kunna se framåt. FV berättar om bolagets vakanssituation.

Dahlbo om sin framtid och kommande vd:n

En handfull storbolag har bytt vd. Nu väntar många på vem som blir ny vd vid Fabege.

Brookfields jv-partner om framtidsplanerna

Ingått jv med Brookfield efter dess miljardförvärv av mindre lägenheter. Vill expandera i de största nordiska studentstäderna.

