Fabege förbereder för bankfinansiering

Fabege hade en positiv nettouthyrning om 25 mkr under det tredje kvartalet och för de första nio månaderna uppgår den till totalt 69 mkr (130). Bolaget levererar i övrigt ett något bättre driftnetto än motsvarande period förra året och något högre förvaltningsresultat.

De orealiserade värdeförändringarna under de första nio månaderna blev 3.432 mkr varav 253 mkr under det tredje kvartalet. Avkastningskraven i värderingarna har nu vid den senaste värderingen skruvats upp något, från den allra lägsta nivån som förelåg under första halvåret. De är nu åter på ungefär den nivå som gällde vid årsskiftet, men samtidigt har hyrestillväxt motverkat det så att utfallet ändå är en positiv värdeförändring.

– Verksamheten rullar på bra och vi uppvisar en positiv nettouthyrning på 25 Mkr för kvartalet. De ökade avkastningskraven, på grund av marknadsläget, motverkades positivt av indexering vilket är huvudförklaringen till den orealiserade värdetillväxten på 253 mkr, kommenterar vd Stefan Dahlbo.

Han säger även:

– Prissättningen på obligationsmarknaden är fortsatt inte konkurrenskraftig jämfört med bankfinansiering. Ser vi ingen förbättring på obligationsmarknaden siktar vi på att ytterligare öka andelen finansiering i bank. Vi har efter halvårsskiftet utökat våra bankfaciliteter med totalt drygt 2,6 Mdkr och har nu 4,4 Mdkr i outnyttjade faciliteter.

Ur Fabeges niomånadersrapport: