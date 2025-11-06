Bent Oustad , vd Fabege

Bent Oustad blir ny vd hos Fabege

Bent Oustad blir ny vd för Fabege. Han är i dag vd för Norwegian Property och har suttit i Fabeges styrelse sedan förra året. Han tar över efter Stefan Dahlbo som har varit vd för bolaget sedan 2019.

Styrelsen för Fabege har utsett Bent Oustad till ny vd och koncernchef. Han är idag vd i den Oslo baserade fastighetsbolaget Norwegian Property ASA och har varit styrelseledamot i Fabege sedan 2024. Han tillträder som vd den 1 december 2025.

–  Vi i styrelsen anser att Bent Oustad är en utmärkt person att ta över ledarskapet och utvecklingen av Fabege. Han känner mycket väl till fastighetsbranschen samt Fabege sedan sin tid som ledamot i styrelsen. säger Jan Litborn, styrelsens ordförande.

Styrelsen motiverar sitt val ytterligare med att han i sin roll som vd för Norwegian Property har Bent Oustad utmärkt sig för sitt goda ledarskap och entreprenöriella förmåga, vilket är viktiga egenskaper i ett företag som så starkt präglas av visionära och komplexa stadsutvecklingsprojekt där många parter är inblandade och goda relationer en förutsättning.

–  Fabege är ett spännande företag som äger fantastiska fastigheter i bra lägen med ytterligare potential. Jag ser fram emot att lära känna företagets kompetenta medarbetare och deras arbete genom hela värdekedjan. Jag ser fram emot att bidra till att vidareutveckla företaget till förmån för hyresgäster, aktieägare, besökare och anställda i företaget, säger Bent Oustad.

Stefan Dahlbo har varit vd vid bolaget sedan 2019. Han meddelade i februari i år han planerar att gå i pension till årsskiftet 2025/2026.

Läs ett längre personporträtt med Stefan Dahlbo från året då han steg in på vd-tjänsten i Fabege här.

