Fabege byggstartar 132 bostäder i Haga Norra

Utvecklingen av Arenastadens stadskvarter Haga Norra fortsätter. Genom det helägda dotterbolaget Birger Bostad byggstartar Fabege ytterligare 132 bostadsrättslägenheter i stadsdelens fjärde bostadskvarter. Produktionsstart planeras till hösten 2026 och de första boende beräknas flytta in under 2028.

Haga Norra växer fram som en levande och blandad stadsdel med bostäder, arbetsplatser, restauranger, handel och mötesplatser. Idag bor över 1 200 personer här och cirka 2 000 har sin arbetsplats i området. Med närhet till kommunikationer, service och grönområden är efterfrågan stark. Solna station ligger inom fyra minuters promenad och från 2028 trafikeras Arenastaden även av den nya tunnelbanan.

– Vi fortsätter att utveckla Haga Norra steg för steg. Som stadsdelsutvecklare är det här en naturlig del av vår strategi. Investeringen i Kvarter 4 uppgår till 360 miljoner kronor, och vår långsiktighet, finansiella stabilitet och de positiva erfarenheterna från tidigare bostadsprojekt i området gör att vi ser goda möjligheter att gå vidare med utvecklingen, säger Bent Oustad, vd för Fabege.

Det nya bostadskvarteret omfattar totalt 132 bostadsrättslägenheter om 1–5 rum och kök. De flesta lägenheterna kommer att ha balkong, uteplats eller takterrass. Arkitekturen i Haga Norra kännetecknas av klassiska kvaliteter och innerstadens kvartersstruktur.

– Intresset för bostäderna i Haga Norra har varit starkt sedan start och de tidigare projekten har tagits emot mycket väl av marknaden. Nu kommer vi kunna erbjuda fler attraktiva bostäder i en stadsdel som allt fler vill vara en del av, säger Fredrik Alvarsson, vd för Birger Bostad.

Fabege har sedan tidigare utvecklat två bostadskvarter med totalt 418 bostadsrätter, ett joint venture, där samtliga bostäder har sålts. Under 2025 färdigställdes Ackordet 1 som omfattar 27 000 kvadratmeter arbetsplatser inklusive gym, konferensmöjligheter och restauranger.

Parallellt utvecklar Fabege och Birger Bostad Kvarter 5 med 288 bostäder i form av hyresrätter, bostadsrätter och ägarlägenheter. Delar av kvarteret är redan inflyttat och projektet befinner sig nu i slutfasen, med färdigställande efter sommaren 2026.

I slutet av 2026 planeras även byggstart för Kvarter 3, som kommer att innehålla ett äldreboende som redan är uthyrt till Stockholms Sjukhem, förskola samt hyresrätter.

Fakta om Kvarter 4, Haga Norra: