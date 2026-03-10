Få av branschens mäktigaste har resfeber

Listan över svenskar på väg till Mipim börjar fyllas på. Men från FV:s lista 50 Mäktigaste är det skralt – hittills återfinns sju personer, dock en mer än förra året.

För 10–15 år sedan var nästan alla de mäktigaste på plats på den franska fastighetsmässan. Nu för tiden är det inte i närheten – enbart sju personer från listan är registrerade (mot sex förra året). ­Antalet svenskar är inte mycket bättre. 2023 åkte 400 svenskar, år 2024 åkte 289, förra året 260 och hittills i år är 281 på väg, en dag innan mässan börjar. Långt ifrån de 1 200 som åkte år 2013 när svenskarna vallfärdade ner till Cannes.

Dragplåster och öppningstalare för årets Mipim är Philippe Aghion, Nobelpristagaren i ekonomi 2025 och professor vid Harvard University i Cambridge i USA. Tidigare öppningstalare på Mipim har bland andra varit Dr Mario Draghi, tidigare premiär­minister för Italien och tidigare ordförande för Europeiska central­banken, François Hollande, Frankrikes tidigare president, Sanna Marin, Finlands tidigare statsminister samt Ban Ki-Moon, FN:s tidigare generalsekreterare.

Deltagarna från 50 mäktigaste

  • Annica Ånäs, Atrium Ljungberg (8)
  • Thomas Erséus, AMF Fastigheter (11)
  • Johanna Hult Rentsch, Platzer (37)
  • Johan Zachrisson, Fabege (41)
  • Tomas Hermansson, Bonnier Fastigheter (46)
  • Erika Olsén, Areim (47)
  • Kristin Willerström, Pembroke (50)

Andra profilerade Mipim-svenskar på mässan:

  • Max Barcley, Newsec
  • Joakim Arvius, Colliers
  • Eva Sterner, Logicor
  • Joel Ambré, Vectura
  • Patrik Kallenvret, Savills
  • PG Sabel, Stena Fastigheter
  • Johan Knaust, K2A
  • Petra Scharin, Newsec
  • Karin Wanngård (S), Stockholms stad
  • Kristin Alvendal, Accelerationskontoret
  • Mathias Aronsson, Wallenstam
  • Anna-Karin Hag, Vectura
  • Britta Cesar Munck, Skanska
  • Markus Dangré, Skanska
  • Thorsten Slytå, Blackrock
  • David Neil, Genesta
  • Anna-Carin Telin, Gordion Capital
  • Samir Taha, Gordion Capital
  • Hanna Stjärne, Nobelstiftelsen
  • Staffan Ingvarsson, Stockholm Business Region
  • Johan Tengelin, Willhem

I vanlig ordning kommer det främst vara män i mörkblå kostymer som syns nere i vimlet i Cannes, trots förhållandevis många kvinnor på listan ovan. Sverige har fler registrerade kvinnor i år än förra året, men det är fortfarande skralt. Endast cirka 28 procent är kvinnor, eller 80 av de 281 svenskarna. Det är dock en ökning från förra årets 60 kvinnor.

Text Karin Winter karin.winter@fastighetsvarlden.se

