Fastigheten på Manhattan. Bilder: FDNY

Experter tonar ner risk för ras på Manhattan

Den akuta rasrisken vid MetroLofts miljardkonvertering på Manhattan bedöms vara avvärjd. Efter flera dygn av förstärkningsarbeten väntar nu en tekniskt komplicerad utredning innan bygget kan återupptas.

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Den akuta rasrisken vid den omfattande kontorskonverteringen på 235 East 42nd Street i Midtown Manhattan bedöms vara under kontroll. Efter flera intensiva dygn med evakueringar, avstängningar och omfattande förstärkningsarbeten har New Yorks byggnadsmyndighet meddelat att byggnaden inte längre uppvisar några nya rörelser. Fokus har därmed skiftat från krishantering till en tekniskt betydligt mer komplicerad återställningsfas.

Larmet utlöstes när två bärande stålpelare på våning 21 började buckla samtidigt som flera bjälklag visade tecken på nedböjning. Räddningstjänsten beskrev situationen som ”mycket allvarlig”, även om man tidigt bedömde att ett eventuellt haveri sannolikt skulle bli lokalt snarare än ett totalt byggnadsras.

De senaste dygnen har entreprenören, under överinseende av både fastighetsägarens konstruktörer och en oberoende ingenjörsgranskare utsedd av New York City Department of Buildings, installerat ett omfattande temporärt stämpningssystem. Förstärkningarna har först färdigställts mellan våning 18 och 23, innan arbetet successivt fortsätter upp genom byggnadens övre delar, hela vägen till våning 37. Enligt stadens besked har inga ytterligare deformationer registrerats sedan de första akuta åtgärderna genomfördes.

Vad som orsakade pelarfelen är fortfarande föremål för utredning. MetroLofts grundare Nathan Berman uppger att belastningen från den pågående utbyggnaden av de översta våningarna sannolikt spelat en avgörande roll. Samtidigt understryker han att merparten av byggnadens stomme är oskadad och att problemet är begränsat till ett mindre område, enligt Wall Street Journal.

Här syns problemet. Foto: FDNY

Flera externa konstruktionsingenjörer räknar dock med att den permanenta lösningen blir betydligt mer omfattande än de tillfälliga förstärkningarna, berättar Associated Press.

Emily Guglielmo, konstruktionsingenjör i Kalifornien, bedömer att de deformerade pelarna sannolikt måste demonteras och ersättas helt eftersom stål som bucklat under last sällan kan återanvändas. Abi Aghayere, professor i konstruktionsteknik vid Drexel University, beskriver den nuvarande stämpningen som en klassisk temporär lösning som avlastar konstruktionen tills permanenta reparationer kan utföras. Yi Bao, professor vid Stevens Institute of Technology, varnar samtidigt för att lasterna kan ha omfördelats till andra delar av stommen, vilket kräver en fullständig strukturell analys innan byggprojektet kan återupptas.

Det stora projektet ligger nära FN-skrapan.

När den akuta stabiliseringen är avslutad väntar nu en omfattande myndighetsgranskning. New York City Department of Buildings har meddelat att samtliga konstruktionshandlingar ska genomlysas innan något annat än säkerhetsrelaterade arbeten får återupptas. Först därefter kan besked lämnas om tidplanen för projektets fortsättning.

Projektet är ett av New Yorks största kontorskonverteringsprojekt. De två tidigare Pfizer-byggnaderna på 219 respektive 235 East 42nd Street byggs om till omkring 1 600 bostäder. Den sammanlagda bruttoarean uppgår till 149 000 kvadratmeter.

Fastigheterna ägs och utvecklas av MetroLoft i partnerskap med David Werner Real Estate Investments, medan Gensler ansvarar för arkitekturen. Ambitionen är att skapa ett nytt bostadskvarter genom att sammanlänka de båda byggnaderna och samtidigt bygga på den högre volymen med ytterligare våningsplan – ett arbete som nu tillfälligt satts på paus i väntan på den tekniska haveriutredningen.

Foto: Jim.henderson/Wikipedia
Text Fredrik Engström engstrom@fastighetsvarlden.se

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