Experter: Lokalfrågan numera på en annan nivå

Under det senaste året är det många företag som har sett över sina lokalbehov vilket har skapat en ökad rörelse på hyresmarknaden. Fastighetskonsulterna Therese Widin och Anna Engblom på Tenant & Partner har i samband med att pandemi-restriktionerna lättat sett tydliga trender på marknaden. Nu delar de med sig av vilka slutsatser det går att dra om hyresmarknaden och vad de tror om framtiden.

Tenant & Partner , som är experter på just hyresgästrådgivning genomförde 20 procent fler lokalsökningar i kunduppdrag under 2021 än under åren 2018–2020 då antalet sökningar var relativt konstant varje år. Den trenden med fler uppdrag har fortsatt även under 2022. Det indikerar att fler bolag nu aktivt ser över sitt lokalbehov och viljan att flytta verkar vara större än någonsin, enligt Tenant & Partner.

Vilka trender och spaningar på hyresmarknaden har ni sett i samband med att pandemin började plana ut?

– Vi ser en större förhandlingsvilja från fastighetsägarna som även börjat fundera på vilken ytterligare service som fastigheterna kan erbjuda. Den tidigare osunt låga vakansnivån har börjat stiga vilket ger en sundare hyresmarknad där det finns möjlighet till ökad rörelse. Det är också en större rörelse på andrahandsmarknaden och en ytterligare trend är att allt fler företag kan tänka sig att dela på ytor, säger Anna Engblom.

Efter två års tid med restriktioner och med fler som arbetar från andra platser än kontoret är behovet idag ett helt annat än innan pandemin, konstaterar Tenant & Partner. Pandemin har fungerat som en katalysator och har tvingat oss till att bli mer digitala. Idag är det flera som vittnar om fördelarna med minskad pendlingstid och möjligheten till att genomföra delar av arbetsveckan på annan plats än på kontoret.

– Samtidigt ställs ökade krav på att kontoret ska bidra till ökad samhörighet, interaktion och kreativitet, något som är desto svårare att genomföra i det digitala. Kontoret har blivit än mer viktigt och blivit en symbol för vad bolaget står för, hur man ser ut som bolag och hur kulturen upplevs, eftersom även dessa värden är svåra att hantera på distans, enligt Therese Widin.

Vad säger dessa trender om hyresmarknaden?

– Utvecklingen under 2021 tyder på att ökningen i hyresnivån som vi har sett under de senaste sju åren till stor del har berott på den historiskt låga vakansnivån och svårigheten att få tag på bra kontorsytor. I och med att fler aktörer väljer att ta upp arbetsplatsfrågan har vakansgraden stigit och rörelsen på hyresmarknaden har ökat, något som vi tror är hälsosamt. Det i sin tur har lett till en ökad förhandlingsvilja hos fastighetsägarna och därmed en rimligare prisbild vad gäller hyra, säger Anna Engblom.

Hur har företagens behov och agerande förändrats och hur har det påverkat era uppdrag på Tenant & Partner?

– Vi märker att många av våra kunder önskar stöttning i hur man ska parera frågan om det hybrida arbetslivet. En hel del av våra kunder har medarbetare som fortsatt vill ha flexibiliteten att arbeta både på distans och från kontoret vilket påverkar våra kunders behov av olika typer av ytor och betydelsen av att hitta ett geografiskt läge som attraherar medarbetarna, säger Therese Widin.

Tenant & Partner har utifrån sina kontakter med hyresgästerna, konstaterat att många företagsledningar nu har insett vikten av att den fysiska-, psykosociala- och digitala arbetsplatsen behöver samverka för att arbetsplatsen ska bli värdeskapande.

– Det är något som vi har arbetat med länge men under det senaste året har vi märkt att det är enklare att få gehör för hur arbetsplatsen faktiskt även påverkar ledarskap, produktivitet och hälsa. Lokalfrågan har tidigare ofta hanterats av företagets CFO som har sett frågan som en kostnad. Idag är lokalfrågan prioriterad även av HR och ses som en värdeskapande möjlighet och är viktig ur ett hållbarhets- och varumärkesperspektiv. Våra kunder behöver ofta stöd i att hitta en strategi för hur de bör approchera dessa frågor, enligt Anna Engblom.

Vad ser ni för kommande trender under 2022 och framåt?

Vi tror att våra kunder kommer fortsätta ifrågasätta sin nuvarande lokalsituation och vi ser ett högt tryck vad gäller antalet lokalsökningar där vi från årsskiftet redan har gjort betydligt fler sökningar jämfört med tidigare år. Vi ser fortsatt att arbetsplatsen kommer ligga högt upp på många företagsledningars agenda där betydelsen av arbetsplatsen kommer gå från att ses som ett traditionellt kontor till att ha en mycket större betydelse, säger Therese Widin.

Arbetsplatsens läge har alltid vart viktigt men nu räcker det inte bara med ett bra läge. Lokalen tillsammans med fastigheten och närområdet behöver upprätthålla en bra kvalitet och det ställs även krav på tjänsteutbud, både i fastigheten och i området, konstaterar Tenant & Partner.

– Medarbetarna har fått möjligheten att bli autonoma, en frihet som man inte vill förlora och den ergonomiska arbetsplatsen kan många hitta på andra ställen än bara på kontoret. Medarbetarna ska vilja komma in till kontoret och kontoren behöver därför locka med exempelvis lounge, social interaktion, gemenskap, smart teknik och möjligheter till en hälsosam livsstil. Vi tror att arbetsplatsen kommer hämta mer inspiration från hotell- och restaurangmiljöer men med fokus på att skapa goda förutsättningar för den specifika verksamheten och produktiviteten, säger Anna Engblom.