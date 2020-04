Expansivt Eastnine bidrar i slaget mot corona

Eastnine äger fastigheter för cirka 3 miljarder kronor i de baltiska huvudstäderna och är noterat vid Nasdaq Stockholm. Bolaget äger nästan endast kontorsfastigheter, där det även finns bland annat några restauranger. Några rena butikslokaler finns inte i beståndet.

Efter parlamentsbeslutet att sätta litauerna i karantän har alla butiker som inte har livsnödvändig funktion, som apotek och livsmedelsbutiker stängts och restauranger för inte längre servera mat till sina gäster, förutom hämtmat.

Vid Eastnine klurade de anställda på vad man kunde göra för att hjälpa till. Man kom fram till att stödja vårdpersonal vid Centre of Infectious Diseases and National Cancer Institute of Vilnius universitetssjukhus Santaros Klinikos genom att bidra med 230 måltider per dag. Måltiderna kommer att tillagas och levereras av tre restauranger som tillika är hyresgäster i Eastnines fastigheter.

– Corona-pandemin har en negativ inverkan på samhälle, bolag och individer. Med detta vill Eastnine bidra med något positivt för vårdpersonal i Vilnius som gör en så viktig insats för alla de som insjuknat. Samtidigt stöttar vi några av de restauranger som är hyresgäster hos oss och vars möjligheter att bedriva sin vanliga verksamhet blivit starkt kringskuren, säger Eastnines vd Kestutis Sasnauskas.

Totalt kommer cirka 4.600 måltider att levereras under en månads tid.

– Vi får se hur länge det behövs. Vi följer utvecklingen. Restaurangerna är nu stängda till 13 april, men det kommer troligen att förlängas.

Därefter kommer insatsen och eventuellt framtida behov att utvärderas.

– Vi har fått väldigt positiv respons från restaurangerna. Det är viktigt att samarbeta i dessa svåra tider, säger Kestutis Sasnauskas till Fastighetsvärlden.

Eastnine äger fastigheter i Estland, Lettland och Litauen och bestånden finns i de tre huvudstäderna Tallinn, Riga och Vilnius. Bolagets mål är att inom en femårsperiod dubblera dagens bestånd. På sikt kan även Litauens nästa största stad Kaunas bli aktuell. Kestutis Sasnauskas säger till Fastighetsvärlden att bolaget ser extra stor potential för expansion i Riga, som är Baltikums största stad men som har den minsta kontorsstocken av de tre huvudstäderna. Den största finns för övrigt i Tallinn som är minst av de tre städerna. Bland Eastnines största finns internationella och nordiska bolag, bland annat Telia, Danske Bank och Swedbank.

Största ägare i Eastnine är Peter Elam Håkansson (27 procent). Andra stora ägare är Keel Capital och Mertiva AB. Den norska oljefonden är femte största ägare.