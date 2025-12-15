Exerton säljer byggrätter i Ekerö centrum till Genova

Genova har ingått avtal om att förvärva majoritetsandel av bolaget Exnord Tappsund AB som äger fastigheten Tappsund 1:71 i Ekerö centrum. Genom transaktionen bildas ett samägt joint venture tillsammans med Nordium Holding AB som utgör minoritetsägare. Köpeskillingen för aktierna uppgår till cirka 21 Mkr.

Tango har varit rådgivare till säljaren.

Fastigheten utgörs av en nedlagd parfymfabrik om 18.000 kvm som är tomställd och har en tomtyta om cirka 40.000 kvadratmeter. Målsättningen för det samägda bolaget är att bidra till Ekerö centrums fortsatta utbyggnad till en hållbar och livfull stadsdel genom att utveckla en ny detaljplan för fastigheten som möjliggör byggnation av bostäder.

– Detta förvärv är helt i linje med Genovas affärsmodell att driva stads- och projektutveckling i tidiga skeden för att skapa attraktiva byggrätter till låga ingångsvärden. Fastigheten har ett unikt läge som bär en stark platsidentitet där vi ser stor potential för fortsatt värdeskapande. Vi ser fram emot att utveckla platsen tillsammans med Ekerö kommun, kommenterar Michael Moschewitz, vd för Genova Property Group.

Tillträde planeras ske 19 december 2025.