Fastighet i Ekerö centrum. Bilder: FV och Exerton

Exerton säljer byggrätter i Ekerö centrum till Genova

Genova har ingått avtal om att förvärva majoritetsandel av bolaget Exnord Tappsund AB som äger fastigheten Tappsund 1:71 i Ekerö centrum. Genom transaktionen bildas ett samägt joint venture tillsammans med Nordium Holding AB som utgör minoritetsägare. Köpeskillingen för aktierna uppgår till cirka 21 Mkr.

Annons

Läs även

Tango har varit rådgivare till säljaren.

Fastigheten utgörs av en nedlagd parfymfabrik om 18.000 kvm som är tomställd och har en tomtyta om cirka 40.000 kvadratmeter. Målsättningen för det samägda bolaget är att bidra till Ekerö centrums fortsatta utbyggnad till en hållbar och livfull stadsdel genom att utveckla en ny detaljplan för fastigheten som möjliggör byggnation av bostäder.

– Detta förvärv är helt i linje med Genovas affärsmodell att driva stads- och projektutveckling i tidiga skeden för att skapa attraktiva byggrätter till låga ingångsvärden. Fastigheten har ett unikt läge som bär en stark platsidentitet där vi ser stor potential för fortsatt värdeskapande. Vi ser fram emot att utveckla platsen tillsammans med Ekerö kommun, kommenterar Michael Moschewitz, vd för Genova Property Group.

Tillträde planeras ske 19 december 2025.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Läs även

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Hyrt ut hela 11.000 kvm i city efter att storbolag lämnat

Framgångsrik uthyrning i centrala Stockholm.

FV avslöjar: 20 stora försäljningar som kan vänta

FV summerar försäljningsprocesser för 30 miljarder kronor. ✓ Bostadsbolag för över 5 mdr. ✓ Tre hotellbestånd. ✓ Kontorhus nära Hötorget och ett på Östermalm. ✓ Stort köpcentrum. ✓ Universitetsbyggnad. ✓ Två i Gamla stan.

Southbays sjätte investering – köper från Slättö

18.000 kvm nybyggt, varav två tredjedelar uthyrt.

Jättesatsning – vill bygga ut varuhus med 50.000 kvm

Skandinaviens största varuhus vill dubbla.

Köper kasinohuset i city

Stort intresse för affären när Svenska Spel säljer.

Boberg: ”Dialog med potentiella hyresgäster”

Se alla affärer i närheten på FV Affärskarta

Fyra kasinon – fyra olika öden

Vill bygga högt mitt i Göteborg – möter motstånd

Ytterligare ett höghus planeras i rikets näst största stad, nu nära Heden.

”Alla marknader är inte lika mogna som Sverige”

FV Fokus. Intervju med Kristin Willerström, Nordenchef på Pembroke.   Om nästa cityprojekt.  Kontorsmarknaden i Sverige kontra internationell marknad.  Sverige som föregångsland. Om att göra Mäster Samuelsgatan till ”framgata”.

NP3 köper för 442 miljoner

Har förvärvat för 1,8 miljarder under året.

Ny vd vid Balticgruppen

”Det känns både hedrande och inspirerande att få det här förtroendet.”

Elva gör upp om att bli Årets Affärskonsult

Väldigt tajt i toppen, liksom kring fjärdeplatsen – därav så många kandidater.

Tosito och Strawberry satsar på nytt hotell

Stordalen: ”Det här blir ett retro-progressivt ”powerhouse”.
Krönika

Kontorshyrorna i city är låga och vakanserna minskar

Lars Johnsson om läget på kontorsmarknaden – och han ger en helt annan bild.

Areim växer inom lättindustri – köper 20.000 kvm

Äger nu drygt 90 fastigheter med omkring 380.000 kvadratmeter inom segmentet.

Hyr 2.400 kvm på västra Kungsholmen

Samlokaliserar från tre adresser i Stockholmsområdet.

 Tillbaka till förstasidan