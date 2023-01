Executive Property hyr ut till Handelskammaren

Executive Property förvärvade den aktuella fastigheten i slutet av 2020 från AB Cydonia. Total uthyrningsbar yta är 9.000 kvm.

Handelskammarens nätverket ingår 2.500 medlemsföretag och varje år håller man i över 200 evenemang med totalt flera tusen deltagare.

– Jag är glad att kunna berätta att vi i juni flyttar till nya, fräscha lokaler på Ångbåtsbron. Det blir en spännande nystart för oss och de nya lokalerna anpassas efter nya behov i vår verksamhet. Läget nära hamninloppet ger oss både gångavstånd från Malmö central och en magnifik utsikt över både hav och stad, säger Handelskammarens vd Stephan Müchler.

Fastigheten Smörkontrollen 1 är en välkänd kontorsfastighet med bred mix av hyresgäster belägen ett stenkast från city och Malmö central. Under förra året blev den certifierad enligt Breeam In Use och just nu pågår moderniseringsarbeten för att kunna välkomna ytterligare nya hyresgäster. Några andra hyresgäster i fastigheten är Kährs, NE och Knightec.

– Vi är glada över att Handelskammaren valt oss och gratulerar samtidigt till en fantastisk penthouselokal med Malmös kanske bästa utsikt säger Christian Histrup, uthyrningsansvarig på Executive Property.

Executive Property är ett väletablerat, familjeägt fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar i första hand kommersiella fastigheter på de bästa lägena främst i Öresundsregionen.

I koncernen finns även Gertrudsvik Sjöstad i Västervik, Delta Park I & II i Köpenhamn, Hirschgebouw i Amsterdam och Trillevallens fjällanläggning nära Åre.