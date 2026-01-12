Eva Sterner, utvecklingschef Logicenters, när hon stod på scen på FV:s seminarium Logistik & Fastigheter, i Eskilstuna våren 2024. Foto: Fastighetsvärlden.

Eva Sterner ny Sverigechef på Logicor

Eva Sterner blir ny senior director och Sverigechef på Logicor. Hon kommer närmast från tjänsten som utvecklingschef på Logicenter.

Logicor har utsett Eva Sterner till Senior Director, Sverigechef. Hon kommer att övervaka Logicors 180.000 kvm stora svenska portfölj, samt 146.000 kvm som för närvarande är under utveckling. Utnämningen signalerar företagets engagemang för att öka sin närvaro i Sverige, där det finns ett betydande underutbud av moderna, väl belägna logistikfastigheter.

Med en mängd kunskap och erfarenhet intjänad under en 20-årig karriär inom fastighetsbranschen, senast som utvecklingschef på Logicenters, logistikplattformen för NREP – i dag Urban Partners, kommer Eva Sterner att driva utvecklings- och förvärvsprogrammet och uthyrningsverksamheten för landet, med stöd av hennes team, baserat i Stockholm.

Logicors utvecklingsverksamhet tar fart över hela Sverige. Logicor Park Göteborg färdigställdes tidigare i år och Logicor Stockholm Syd är för närvarande under uppbyggnad. Tomten, som kommer att nå den högsta miljöstandarden, BREEAM Excellent, ligger nära viktiga motorvägsleder och kommer att vara klar för uthyrning under tredje kvartalet 2026. Ytterligare utvecklingsmöjligheter finns i Rosersberg och Staffanstorp.

– Vid denna centrala punkt i vår tillväxt i Sverige kommer Eva att leda teamet för att framgångsrikt utveckla och hyra ut strategiskt belägna, mycket hållbara fastigheter och identifiera värdefulla möjligheter att förvärva rätt fastigheter som ligger i linje med vår strategiska tillväxtplan, säger Ronald van der Waals, vd och chef för Norden.

– Jag är glad över att ansluta mig till Logicor och det fantastiska teamet för att bidra till dess strategiska tillväxt i Sverige. Jag ser fram emot att utnyttja min expertis för att driva utvecklingen av högkvalitativa, hållbara logistikanläggningar som svarar mot den växande efterfrågan på moderna, högpresterande anläggningar, säger Eva Sterner, senior director och Sverigechef.

Eva Sterner ska delta på Fastighetsvärldens seminarium Logistik & Fastigheter i Eskilstuna den 3 februari. Anmälan till seminariet kan göras här.

