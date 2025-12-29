Europi och Incus Capital satsar på Iberiska halvön

Europi och Incus Capital har ingått ett partnerskap och investerar ytterligare kapital och resurser för att utveckla Ecologis, ett större portugisiskt logistikbolag, till ett av de ledande logistikbolagen på Iberiska halvön.

Om Europi:

Europi Property Group är ett pan-europeiskt fastighetsinvestmentbolag med huvudkontor i Stockholm och kontor i London som investerar inom alla segment. Europi har genomfört publika och privata transaktioner på mer än €800m i fastighetsvärde sedan starten tillsammans med sitt etablerade nätverk av lokala partners.

Om Incus Capital:

Incus Capital grundades 2012 och är ett investmentbolag inom fastigheter med kontor i Madrid, Lissabon, Milano, Paris, Frankfurt och Luxemburg. Bolaget fokuserar på investeringar mellan 25 och 60 miljoner euro och har ett särskilt fokus på skydd mot nedsidesrisk. Incus Capital är investeringsrådgivare för fonder med över 2,5 miljarder euro i förvaltat kapital.

Det strategiska partnerskapet bygger på Europis och Incus Capitals omfattande erfarenhet i regionen och segmentet samt en gemensam vision om att bygga ett större, högkvalitativt logistikbolag i de mest attraktiva storstadsregionerna på Iberiska halvön.

Ecologis lanserades av Europi i slutet av 2021 och har vuxit till att bli ett ledande portugisiskt logistikbolag med 11 big box och last mile-fastigheter, främst belägna i Lissabons storstadsområde. Den fullt uthyrda portföljen på 160.000 kvadratmeter har utmärkta kommunikationer och alla fastigheter är strategiskt belägna nära stora motorvägar i storstadsområden. Hyresgästerna inkluderar större internationella och inhemska 3PL-bolag, ledande livsmedelsdistributörer och e-handelsaktörer. Portföljen har en stark hållbarhetsprofil med solpaneler på taken och hög energieffektivitet. Portföljens fastighet Adarse var även den första logistikfastigheten i Portugal som uppnådde en BREEAM In Use Excellent-certifiering.

Det nya joint venture-bolagets tillväxtstrategi tar sikte på ytterligare förvärv av högkvalitativa logistikfastigheter i Portugal och Spanien till ett värde om minst 100 miljoner euro och grundar sig i en övertygelse om en fortsatt stark utveckling på den iberiska logistikmarknaden. Ecologis kommer fortsätta att fokusera på värdeskapande asset management-initiativ för att bygga ett ännu bättre, modernt logistikbolag av hög kvalitet med stark hållbarhetsprofil.

Europi rådgavs av Morais Leitao (legalt), Ernst & Young (skatt) och NewCycle (tekniskt). Incus Capital rådgavs av PLMJ (legalt), Savills (kommersiellt och tekniskt) och Deloitte (skatt och finansiellt).

Jonas Fink, Group Investment Director på Europi Property Group, kommenterade:

“Vi är väldigt glada över att samarbeta med Incus Capital för den fortsatta expansionen av Ecologis. Vi är övertygade om att Incus Capitals starka lokala närvaro och track record på den iberiska halvön kommer att möjliggöra snabbare tillväxt och bidra till att skapa ett av de ledande logistikbolagen i regionen. Sedan Ecologis grundades har bolaget presterat väldigt väl och vuxit till att bli ett av de största i sitt slag i Portugal. Med ett tydligt fokus på operationellt värdeskapande och hållbarhet samt stark finansiellt stöd är bolaget väl positionerat för fortsatt expansion på den iberiska halvön.”

Alejandro Moya, Partner på Incus Capital, kommenterade:

”Vi är glada över att samarbeta med Europi Property Group i nästa fas av Ecologis tillväxt. Bolaget har byggts upp till en hög standard, med en stark portfölj i utmärkta lägen och ett tydligt fokus på hållbarhet. Europi har skapat en gedigen grund i Portugal, och vi ser en betydande potential att växa Ecologis ytterligare i både Portugal och Spanien. Detta joint venture speglar vår övertygelse om den iberiska logistikmarknaden och vår strategi att samarbeta med de bästa operatörerna i branschen för att skapa långsiktigt värde genom högkvalitativa, motståndskraftiga fastigheter.”

