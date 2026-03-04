Eurocommercial köper stora Avion i Umeå

Eurocommercial förvärvar det 45 000 kvm stora Avion Shopping i Umeå från Ingka Centres. Fastigheten ligger bredvid Ikea. Priset är nästan 1,2 miljarder kronor. Genom köper tar Eurocommerial kontroll över ytterligare ett ledande köpcentrum i en regionort.

Köpcentrum som Eurocommercial äger i Sverige

  • Bergvik – Karlstad,
  • C4 Shopping – Kristianstad,
  • Elins Esplanad – Skövde
  • Grand Samarkand – Växjö
  • Hallarna – Halmstad
  • Ingelsta Shopping – Norrköping
  • Valbo Köpcentrum – Gävle
  • Avion – Umeå
Rådgivare till köparen var Wigge och till säljaren JLL och MSA.

Avion Shopping är en dominerande regional handelsdestination med starka varumärken som Willys, H&M, Clas Ohlsonoch Stadium som ankarhyresgäster, kompletterat av en välbalanserad mix av nationella och internationella butiker, restauranger och serviceverksamheter. Centrumet omfattar cirka 80 butiker och restauranger och har nyligen utökats genom tillägg av sju intilliggande nybyggda volymhandelsbutiker med starka hyresgäster som Systembolaget, Rusta, Power och Coop.

En utmärkande egenskap är den direkta interna förbindelsen till den intilliggande 30 000 kvm stora IKEA-butiken, som inte ingår i förvärvet.

Köpcentrumet, som byggdes 2016, är en modern handelsdestination utvecklad enligt höga institutionella standarder och fullt i linje med de senaste ESG-regelverken (BREEAM Excellent).

I och med denna transaktion blir Sverige det näst största landet i Eurocommercials portfölj efter Italien.

Den totala investeringen uppgår till cirka 110 miljoner euro och finansieras med tillgängliga likvida medel och befintliga kreditfaciliteter. Priset motsvarar nästan 1,2 miljarder kronor. Transaktionen förväntas slutföras i slutet av mars och kommer därefter att bidra till resultatet från och med 2026.

Jonas Gustavsson, Sverigechef vid Eurocommercial:

– Avion är en väletablerad regional handelsdestination med ett starkt upptagningsområde och ett attraktivt erbjudande. Vi ser tydliga möjligheter att ytterligare utveckla hyresgästmixen och förbättra kundupplevelsen. Vårt team har redan identifierat ytterligare uthyrningspotential i gallerian och ser fram emot att låsa upp nästa tillväxtfas för centrumet.

Eurocommercial Properties N.V. äger och förvaltar för närvarande 24 köpcentrum i Belgien, Frankrike, Italien och Sverige med totala tillgångar över 4 miljarder euro, motsvarande drygt 42 miljarder kronor..

Text Fredrik Engström engstrom@fastighetsvarlden.se

