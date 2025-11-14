Estera – ny transaktionsrådgivare i väst

Fredrik Wistrand och Richard Lulek startar nu Estera Kommersiell Rådgivning med kontor i Göteborg. Fokus ligger på transaktionsrådgivning inom kommersiella fastigheter på både köp- och säljsidan.

Både Wistrand och Lulek kommer närmast från Kommersiella Fastigheter, där de under flera år arbetat med fastighetstransaktioner och rådgivning till institutionella och privata aktörer.

– Vi ser ett växande behov av oberoende rådgivning som kombinerar marknadens affärsdynamik med en personlig och långsiktig relation till kunden. Estera ska vara en partner som tar ansvar genom hela transaktionsprocessen och skapar trygghet i besluten, säger Fredrik Wistrand, medgrundare.

– Vår idé är enkel: erfarenhet och analyskraft ska möta entreprenörskap. Vi ska vara det självklara valet för aktörer som söker kompetens, diskretion och långsiktighet, säger Richard Lulek, medgrundare.