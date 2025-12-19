Illustration: TON Arkitektur

Erna investerar och utökar för 150 mkr i Karlstad

Peab har fått i uppdrag att utveckla en kontorsfastighet i centrala Karlstad genom att uppföra två nya våningsplan och totalrenovera tre befintliga våningsplan. Beställare är Erna Fastigheter och kontraktssumman uppgår till 150 miljoner kronor.

Annons

Projektet omfattar både renovering och nybyggnation, där tre befintliga våningsplan totalrenoveras och två nya våningar uppförs. Totalt skapas fem plan med flexibla och attraktiva kontorslokaler anpassade för framtidens arbetsplatser.

Fastigheten utvecklas med tydligt hållbarhetsfokus och kommer att miljöcertifieras enligt LEED. Byggnaden får en grön fasad, moderna tekniska installationer för att säkerställa energieffektivitet och ett behagligt inomhusklimat, samt flera mervärden för hyresgästerna – bland annat en gemensam grönskande takterrass med två konferensrum, cykelrum och omklädningsrum.

– Vi är glada att kunna vara med och utveckla fastigheten och därmed bidra till Karlstads stadskärna med ett nytt, modernt och hållbart inslag i centrum. Det känns också mycket bra att arbeta med Peab som entreprenör i projektet, säger Peter Lundgren, vd för Erna Fastigheter.

– Vi på Peab ser fram emot att bidra med vår erfarenhet när vi ska utveckla en hållbar, modern och flexibel kontorsfastighet i stadens bästa läge, säger Nils Staffansson, regionchef på Peab.

Uppdraget är en totalentreprenad i samverkan och affärsmodellen partnering med byggstart i januari 2026. Projektet beräknas stå färdigt i det fjärde kvartalet 2027.

Projektet orderanmäls i det fjärde kvartalet 2025.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Newsflash

Idag kl. 15:32

ALM förvärvar Storstaden

Portföljen omfattar en planerad byggnation av drygt 1.000 bostäder.

Thon i mål med köpet av börsbolaget

Läs om de fyra stora svenska fastigheterna som ingår i bolaget.

”Den perfekta köparen för fastigheten är vi själva”

Affär för 420 miljoner kronor i södra Stockholmsområdet.

Fyra tävlar om Peabs höghus i Varvsstaden

71 förslag inkom. Höghus om 23 våningar ska byggas.

Kinland köper för 515 mkr

Elva fastigheter byter ägare.

Alecta Fastigheter förvärvar Kongahälla Center

Det ledande köpcentrumet i norra Storgöteborg. Totalt 40.000 kvm lokaler.

Nya Canier gör första affären – köper i Kungens kurva

Känd trio bakom det nya bolaget.

Vasakronans jätte fullt uthyrd– H&M utökar kontor

Under året har flera nya och befintliga hyresgäster valt att stärka sin närvaro i Sergelstan, närmare bestämt i en av ...

Sverigehuset köper nytt från Magnolia och Niam

Affär med nästan hundra nybyggda bostäder.

Nobbar tvångsförvaltning i södra Stockholm

Det aktuella fastighetsbolaget planerar en investering på 400 miljoner kronor.

Castellum säljer hotellfastighet vid Heden

Smått okänd och central hotellfastighet byter ägare.

Nyfosa i affärer för 515 mkr

Läs om de nio fastigheterna, varav en i Kungens kurva.
FV Quiz

FV-Quiz: Vad minns du av 2025?

Vad minns du av det nyhetsintensiva året? Utmana kollegorna!

Efter Ericsson – tomma kontor kan bli hotell och bostäder

Förslag om 150 lägenheter, hotell och kontor.
Inflationsmålet om 2 procent är det viktigaste.

Riksbankens lämnar styrräntan oförändrad

Väntas ligga kvar på samma nivå en tid framöver. Riksbanken beredd att anpassa penningpolitiken om utsikterna förändras.

 Tillbaka till förstasidan