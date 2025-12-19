Erna investerar och utökar för 150 mkr i Karlstad

Peab har fått i uppdrag att utveckla en kontorsfastighet i centrala Karlstad genom att uppföra två nya våningsplan och totalrenovera tre befintliga våningsplan. Beställare är Erna Fastigheter och kontraktssumman uppgår till 150 miljoner kronor.

Projektet omfattar både renovering och nybyggnation, där tre befintliga våningsplan totalrenoveras och två nya våningar uppförs. Totalt skapas fem plan med flexibla och attraktiva kontorslokaler anpassade för framtidens arbetsplatser.

Fastigheten utvecklas med tydligt hållbarhetsfokus och kommer att miljöcertifieras enligt LEED. Byggnaden får en grön fasad, moderna tekniska installationer för att säkerställa energieffektivitet och ett behagligt inomhusklimat, samt flera mervärden för hyresgästerna – bland annat en gemensam grönskande takterrass med två konferensrum, cykelrum och omklädningsrum.

– Vi är glada att kunna vara med och utveckla fastigheten och därmed bidra till Karlstads stadskärna med ett nytt, modernt och hållbart inslag i centrum. Det känns också mycket bra att arbeta med Peab som entreprenör i projektet, säger Peter Lundgren, vd för Erna Fastigheter.

– Vi på Peab ser fram emot att bidra med vår erfarenhet när vi ska utveckla en hållbar, modern och flexibel kontorsfastighet i stadens bästa läge, säger Nils Staffansson, regionchef på Peab.

Uppdraget är en totalentreprenad i samverkan och affärsmodellen partnering med byggstart i januari 2026. Projektet beräknas stå färdigt i det fjärde kvartalet 2027.

Projektet orderanmäls i det fjärde kvartalet 2025.