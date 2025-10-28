Erik Selin: ”När det väl vänder kan det gå snabbt”

Balders avgående vd Erik Selin, som istället blir styrelseordförande, ser positivt på framtiden och marknaden. ”När det väl vänder kan det gå snabbt”, säger han.
Bolaget har fått ett bestånd om 230 miljarder kronor. På vakanssidan är 11 procent tomställt inom kontor.
Erik Selin i bolagets kvartalsrapport:
– Med de räntesänkningar som vi har sett, och en mindre restriktiv svensk finanspolitik, så borde förutsättningarna vara bra för en bättre aktivitet och framtidstro i ekonomin under nästa år. Det är lätt att underskatta hur bra det kan bli, men jag tror att det kan bli väldigt bra. Och när det väl vänder kan det gå snabbt, säger vd Erik Selin.
Balders nyckeltal för första nio månaderna:
- Förvaltningsresultatet uppgick till 5 176 Mkr (4 838). Förvaltningsresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 4 798 Mkr (4 486), vilket motsvarar en ökning per aktie med 5% till 4,03 kr (3,84).
- Långsiktigt substansvärde uppgick till 93,03 kr per aktie (85,60).
- Hyresintäkterna uppgick till 10 269 Mkr (9 543).
- Ekonomisk uthyrningsgrad uppgick till 95% (96). Exempelvis är vakansgraden i Stockholm 7 procent och den är 0 i Köpenhamn.
- För kontorsfastigheterna, om 711.000 kvm, är vakansgraden 11 procent. Det är det segment med klart lägst uthyrningsgrad.
- Resultatet efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 5 851 Mkr (-117) motsvarande 4,92 kr per aktie (-0,10).
- Periodens resultat efter skatt uppgick till 6 158 Mkr (192).
– Jag tycker att verksamheten överlag har en hyggligt bra utveckling – hyresintäkterna för jämförbart bestånd ökade med 2,9% jämfört med förra året, driftsnettot ökade med 7%, och förvaltningsresultatet per aktie i aktuell intjäning ökar med 8%, säger Erik Selin.
Under årets första nio månader har 65 förvaltningsfastigheter samt exploateringsfastigheter förvärvats till ett totalt fastighetsvärde om 9,3 miljarder. Det värdemässigt största förvärvet avser Balders köp från Doxa som omfattade förvaltningsfastigheter i Malmö och Landskrona samt lägenheter främst i Karlatornet.
Balders fastighetsbestånd hade den 30 september 2025 ett värde om 229,5 Mdkr (215,3). Totalt ingår 2.017 fastigheter i beståndet. Balder har tillgångar i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien.
– Som utgångspunkt vill vi såklart att varje ny investering ska vara värde- skapande i jämförelse med det vi redan äger. Balders nuvarande storlek och kassaflöde gör att det inte är säkert att vi kommer kunna hitta tillräckligt med värdeskapande investeringar under de närmaste åren, även med hän- syn tagen till vårt arbete att förbättra vår nettoskuld i förhållande till EBITDA. Det ökar vikten av att ha aktieåterköp som naturlig del av verktygslådan för kapitalallokering.