Erik Paulssons 11 budord
Erik Paulsson var en av branschens mesta entreprenörer med en enastående karriär som startade 1959 när han och hans bror Mats grundade Peab. I Fastighetsvärldens magasin nummer 7/8 2004 publicerades ett längre personporträtt med Paulsson, där hans elva budord finns.
Här är Erik Paulssons ledord, där vissa av dem finns uppsatta i Fabeges magasin i dag.
Eriks budord:
- Älska människor, älska affärer, älska fastigheter.
- Gör affären enkel.
- Båda skall vinna på en affär, var inte girig.
- Det är aldrig förbjudet att göra affärer på fest.
- Kontakter är ofta det viktigaste i affärer.
- Hjälp andra när de har problem.
- Ha så lite titlar som möjligt.
- Det finns bara ett sätt att tjäna pengar: spara.
- Det skall gå att tala med högre chefer om mindre saker.
- Konkurs är en dödssynd.
- Håll dig i form, motionera, gå i trappor.