Erik Paulsson avliden

Erik Paulsson, grundare av Peab och storägare och vd i Fabege, har gått bort vid 83 års ålder.

Erik Paulsson Född: 1942 Utbildning: 6-årig folkskola Karriär: Över 40 år i bygg- och fastighetsbranschen. Tillsammans med sin bror grundare till byggföretaget Peab. Vd i börsbolagen Storheden och Wihlborgs.

Erik Paulsson har avlidit efter flera års sjukdom. Paulsson föddes 1942 och gjorde en enastående karriär som byggde på ett starkt entreprenörskap.

Tillsammans med sin bror Mats Paulsson grundade han Peab som växte till ett stort byggföretag. Under fastighetskrisen påverkades även byggbolagen starkt. Bröderna bakom Peab fick kämpa för överlevnaden. Den byggde på sammanslagning och konsolidering där fastighetstillgångar kom att spela stor roll.

Vi på Fastighetsvärlden kom i kontakt med Erik Paulsson några år in på 90-talet, när han redan hade tagit tag i taktpinnen i BPA och arbetade för att bolaget skulle överleva. Det visade sig vara upptakten till många möten genom åren. Snart klev han över till att enbart ta hand om de fastighetstillgångar som fanns i sfären.

Runt Erik Paulsson snurrade affärerna i en strid ström. Fastigheter köptes och såldes, bolag slogs samman, köptes upp, knoppades av.

Han blev en av de allra viktigaste personerna inom den svenska fastighetsbranschen.

Viktiga årtal ur, Fastighetsvärldens personporträtt från 2004:

1959:

Bröderna Erik (16 år) och Mats Paulsson (14 år) startar Peab. Verksamheten inleds med renhållning och soptömning åt Bjärehalvöns lantbrukare.

1967

Peabs första kontor byggs i Förslöv. Uppdragen ändrar karaktär till större entreprenader. Bolaget har eget grustag med krossverk.

1972

Peabs första regionkontor byggs i Helsingborg.

1975:

Peab övertar Örkelljunga Åkeri med transport-, entreprenad-, olje- och krossverksamhet. Företaget blir delägare till Lindvallen Sportcenter i Sälen.

1978

Bjäre Västra Eltjänst köps in. Därmed får Peab egen kompetens på omfattande elektriska installationsarbeten. Peab blir ensamägare till Lindvallen.

1979

Fler byggbolag köps: Arthur Andersson AB och AB Fritz Johansson

1983

Verksamheten i Sälen säljs till ett närstående bolag: Lindvallengruppen.

1985–1988

Peab köper Wihlborgbyggen AB, Diös Södra Bygg AB, Byggsjögren i Halmstad och Jan Sundströms Byggnads AB. Omfattande investeringar i Lindvallen.

1990

Peab blir huvudägare i det börsnoterade fastighetsbolaget Wihlborg & Son AB.

1991

Fastighetskrisen slår till i Sverige. Peab går samman med det OTC-noterade bygg- och anläggningsföretaget Hallström & Nisses och blir rikstäckande.

1992

Kullenbergs och Lambersson i Göteborg tas över liksom delar av Eccere Bygg, Byggpaul och CA Bygg.

1993

Peab tar över en stor del av BPA:s byggverksamhet och betalar med aktierna i Wihlborgs.

1994

Lindvallenaktien noteras på Stockholms fondbörs

1995

Det börsnoterade Fastighets AB Storheden tillförs fastigheter innehållande cirka 460.000 kvadratmeter från Oskarsborg (ägt av BPA, LO och Peab), LO-Förbunden direkt, Fastighets AB Bohus (Volvo), Fastighets AB Marieberg (Bonniers) samt Granit & Beton. Erik Paulsson blir VD i Storheden.

1997

Lindvallen köper skidanläggningarna Tandådalen och Hundfjället. Nytt namn: Sälenstjärnan.

1998

Wihlborgs köper hela Storheden och skapar Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag. Wihlborgs nye VD blir Erik Paulsson. Wihlborgs köper kvarteret Blåmannen med 65.000 kvadratmeteryta i centrala Stockholm tillsammans med Peab. Projektet döps till ”Klara Zenit”.

1999

Sälenstjärnan köper Åre-Vemdalen AB

2000

Sälenstjärnan köper den norska skidanläggningen Heimdal Skisenter AS.

2001

Wihlborgs köper Postfastigheter för 2,4 miljarder. Bergaliden (LO-förbunden) avyttrar sitt aktieinnehav i Wihlborgs. Öresund kommer in som ny storägare. Sälenstjärnan byter namn till Skistar.

2002

Wihlborgs tar över hela Klara Zenit genom ett fastighetsbyte med Peab.

2003

Wihlborgs säljer Klara Zenit för 3,2 miljarder till en tysk fastighetsfond, CGI. Wihlborgs köper aktier i Drott. Det beslutas att Drott skall delas i två bolag. bostadsbolaget och Fabege.

2004

Wihlborgs köper fastigheter i Stockholm från Diligentia för 2,4 miljarder. Wihlborg lägger bud på hela Fabege.

Tiden därefter:

2007

Blev arbetande styrelseordförande i Fabege.

2017

Lämnade Fabeges styrelse.

2022

Lämnade styrelseordförandeposten i Backahill, bolaget han grundade 1998 för att samla de privata tillgångarna.