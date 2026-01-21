Erik Norrman ny transaktionschef vid Svefa

Svefa har utsett Erik Norrman till ny affärsområdeschef för transaktionsrådgivning. Samtidigt byter Roine Stenius tjänst och går från rollen som affärschef värdering norr till en roll som transaktionsrådgivare med regionalt fokus på norra Sverige.

Förändringarna är en del av Svefas långsiktiga satsning på att utveckla verksamheten i hela landet och skapa ännu bättre förutsättningar för analysdriven transaktionsrådgivning. De sker i en marknad där transaktionsvolymerna återhämtar sig gradvis, samtidigt som kraven på analys, struktur och lokal marknadskännedom ökar.

– Det känns väldigt bra att tillsätta Erik Norrman som affärsområdeschef för Transaktionsrådgivning. Erik har djup marknadskunskap, ett tydligt ledarskap och är skolad i Svefas kultur med hög integritet, professionalism och värdeskapande. Eriks tidigare erfarenhet som affärschef inom värdering och hans perspektiv från ett starkt regionkontor i Göteborg är värdefulla tillskott i både i den fortsatta utvecklingen av transaktioner samt som tillskott in i Svefas koncernledning, säger Gustav Källén, vd och koncernchef för Svefa.

Erik Norrman är utbildad till civilingenjör vid Lunds Tekniska Högskola och har en lång bakgrund inom fastighetsrådgivning och värdering. Han inledde sin karriär 2003 som förhandlingsledare inom Hyresgästföreningen och började 2005 arbeta som fastighetsvärderare på Svefa. Efter en sejour som associate director på CBRE återvände Erik till Svefa 2015 och har därefter haft ledande roller inom Värdering & Analys i Göteborg. För drygt tre år sedan tog han steget över till transaktionsrådgivning och har sedan dess varit med och byggt upp Svefas transaktionserbjudande i Göteborg samt genomfört affärer över hela landet.
I sin nya roll som affärsområdeschef kommer Erik Norrman även att ingå i Svefakoncernens ledningsgrupp. Erik tillträdde rollen vid årsskiftet.

I samband med årsskiftet genomförs ytterligare en förstärkning av transaktionsteamet när Roine Stenius går in i rollen som transaktionsrådgivare. Förändringen är ett exempel på hur Svefa aktivt arbetar med att ta tillvara specialistkompetens inom koncernen och marknadserfarenhet regionalt.

– Vi är väldigt glada över att kunna erbjuda våra konsulter långsiktig utveckling och nya roller där deras kompetens kommer till sin fulla rätt. Genom att Roine Stenius nu kliver över till transaktionsrådgivning stärker vi vår närvaro och kapacitet i norra Sverige, samtidigt som vi tar tillvara hans djupa marknadskompetens och starka kundrelationer, säger Gustav Källén.

Roine Stenius är utbildad till civilingenjör vid KTH och började sin karriär på Svefa redan under studietiden. Efter auktorisation flyttade han till Umeå där han under de senaste fem åren byggt upp en stark och ledande position som en av regionens mest erfarna fastighetsvärderare inom kommersiella fastigheter.

