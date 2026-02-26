Erik Klang blir chef för affärsområde investeringar

Från och med den 1 mars tar Erik Klang rollen som chef för det nyinrättade Affärsområdet Investeringar med ansvar för nyproduktion, fastighetsaffärer och investeringar.

Det nya affärsområdet samlar Wallenstams nyproduktionsverksamhet för att skapa ett ännu tydligare kundfokus och stärka synergier över regionerna. Erik ansvarar redan sedan tidigare för bolagets fastighetsaffärer. Med organisationsförändringen frigörs också utrymme för regionerna att fokusera än mer på fastighetsutveckling av det befintliga beståndet för att skapa värdetillväxt. Den tydligare rollfördelningen mellan investeringar och regionernas operativa ansvar skapar bättre förutsättningar för att utveckla både kundupplevelse och fastighetsvärden över tid.

– Erik har på ett framgångsrikt sätt under flera år ansvarat för bolagets fastighetsaffärer och det blir nu ett naturligt steg att utöka ansvaret till att också omfatta Wallenstams nyproduktion. Det är ett utmanande uppdrag och jag känner fullt förtroende för Eriks strategiska affärsperspektiv och förmåga att ta sig an ansvaret på ett bra sätt, inte minst med tanke på hans tidigare erfarenheter inom bolaget, säger Hans Wallenstam, vd Wallenstam.

– Jag ser fram emot att fortsätta utveckla Wallenstams investeringsarbete tillsammans med mina duktiga kollegor. Vi har en viktig roll i att skapa attraktiva och hållbara miljöer där människor vill leva och bo, dels genom vår nyproduktion men också genom att fortsätta förfina och förädla vår fastighetsportfölj genom affärer. Det känns inspirerande att få leda det här arbetet vidare, säger Erik Klang, investeringschef på Wallenstam från och med den 1 mars.