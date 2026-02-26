Erik Klang blir chef för affärsområde investeringar

Från och med den 1 mars tar Erik Klang rollen som chef för det nyinrättade Affärsområdet Investeringar med ansvar för nyproduktion, fastighetsaffärer och investeringar.

Annons

Det nya affärsområdet samlar Wallenstams nyproduktionsverksamhet för att skapa ett ännu tydligare kundfokus och stärka synergier över regionerna. Erik ansvarar redan sedan tidigare för bolagets fastighetsaffärer. Med organisationsförändringen frigörs också utrymme för regionerna att fokusera än mer på fastighetsutveckling av det befintliga beståndet för att skapa värdetillväxt. Den tydligare rollfördelningen mellan investeringar och regionernas operativa ansvar skapar bättre förutsättningar för att utveckla både kundupplevelse och fastighetsvärden över tid.

– Erik har på ett framgångsrikt sätt under flera år ansvarat för bolagets fastighetsaffärer och det blir nu ett naturligt steg att utöka ansvaret till att också omfatta Wallenstams nyproduktion. Det är ett utmanande uppdrag och jag känner fullt förtroende för Eriks strategiska affärsperspektiv och förmåga att ta sig an ansvaret på ett bra sätt, inte minst med tanke på hans tidigare erfarenheter inom bolaget, säger Hans Wallenstam, vd Wallenstam.

– Jag ser fram emot att fortsätta utveckla Wallenstams investeringsarbete tillsammans med mina duktiga kollegor. Vi har en viktig roll i att skapa attraktiva och hållbara miljöer där människor vill leva och bo, dels genom vår nyproduktion men också genom att fortsätta förfina och förädla vår fastighetsportfölj genom affärer. Det känns inspirerande att få leda det här arbetet vidare, säger Erik Klang, investeringschef på Wallenstam från och med den 1 mars.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

FV Quiz

FV Quiz: Palme och fastigheterna

Blivande fastighetstoppen som var med på bion, ägandet och mordplatsen.

Grönt ljus för stort område – jv bygger 450 bostäder

Politikerna ger tummen upp.

Nyfiken pionjär inom hållbarhet

Miniintervju med Eva Sterner.

Domstol ger grönt ljus för bostäder vid t-banan

Planerar att bygga 45 studentbostäder.

Efter nedmonteringen: Detta innehåller SBB nu

Nytt bolag skapades under 2025. Målet är att allt där ska vara avyttrat inom fem år. SBB öppnar även för att sälja ytterligare ett bestånd.

Junger lämnar efter 22 år

Klart med ny vd för Winn Hotel Group.

Efter succéerna – utmaning om 24 000 kvm för Castellum

”Vi har jobbat mycket med att öka intresset och för att få rörelse i området även kvällstid”. Berättar för FV om planerna.

Bygger högt på Kungsholmen – mittemot slott

Fem etagelägenheter högst upp. En finns till salu för 20,4 miljoner kronor.

Central spökkåk får liv igen – satsning med ny ägare

Köper stor fastighet på vakanstyngd gågata. Nya ägaren berättar för FV om planerna.

Balder köper jättebilligt – många utmaningar väntar

FV berättar om fastigheterna och kvadratmeterpriserna för fem förvärvade fastigheter.

Här öppnar kinesiska BYD mitt i Stockholm

Tecknat avtal för lokal som sedan länge stått tom.

”Det känns som vi skall ta ut svängarna”

Värderingshärvan rullar vidare. Expert: ”Det ser ut som om man hade bestämt sig för vad parken skulle vara värd och justerade siffrorna för att det skulle bli så”.
Mipim 2025

Lista: Bolagen som skickar flest till Mipim

Några storsatsar medan de flesta skickar mindre delegationer. Se hur de svenska bolagen agerar.

Tecknar stort serviceavtal med Vasakronan

En handfull stora fastigheter i centrala Stockholm. ”Det är ett superförtroende”.

 Tillbaka till förstasidan