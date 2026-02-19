Erik Engvall utses till ny vd för Storsala – siktar på börsen

Storsalas styrelse har utsett Erik Engvall till ny verkställande direktör. Han tillträder tjänsten den 1 mars och efterträder bolagets grundare Orlando Villacrez. Rekryteringen sker internt i en fas med fortsatt stark tillväxt, samtidigt som Storsala förbereder sig för en framtida börsnotering.

Erik Engvall är civilekonom och har mångårig erfarenhet från finans- och fastighetsrelaterad verksamhet. Han har arbetat på EY och Coeli samt haft flera ledande roller som CFO och innehaft styrelseuppdrag. Senast var han verksam på Red Six, där han arbetade med förvärv och utveckling av portföljbolag. Erik tillträdde rollen som CFO på Storsala den 7 januari 2025.

Skiftet är en del av bolagets långsiktiga utveckling med fokus på att stärka fastighetsportföljen, den finansiella strukturen och den operativa genomförandekraften. Orlando Villacrez lämnar uppdraget som VD, men kvarstår som styrelseledamot och fortsätter att arbeta operativt i bolaget med strategiska frågor, kapitalanskaffning och investeringar. Orlando är fortsatt bolagets enskilda största ägare.

– Erik har en stark finansiell bakgrund och god förståelse för kapitalmarknadsfrågor. Styrelsen bedömer att han har rätt kompetens att leda Storsala in i nästa fas, med fokus på lönsam tillväxt, struktur och förberedelser inför en möjlig notering. Samtidigt vill jag rikta ett varmt tack till Orlando för hans entreprenörsanda och ledarskap, som har lagt en stabil grund för Storsalas utveckling, säger Johan Nordenfalk, styrelseordförande i Storsala.

Storsalas ambition är att under de kommande åren skapa förutsättningar för en framtida börsnotering. Parallellt avser bolaget att genomföra en kraftig expansion av fastighetsportföljen och väsentligt öka takten i nyproduktionen av bostäder.

– Storsala har etablerat en stabil plattform för fortsatt utveckling, och i min roll som VD är mitt uppdrag att omsätta strategin i konkret handling och skapa resultat. Mitt fokus framåt är att stärka organisationen, säkerställa genomförandet i våra projekt och vidareutveckla bolaget i linje med våra långsiktiga mål, säger Erik Engvall, VD på Storsala.

– Jag är stolt över den resa vi gjort med Storsala. Vi har en stark plattform, en tydlig kultur och en organisation som är väl rustad för nästa fas. Erik är rätt person att leda bolaget vidare tillsammans med teamet. Jag kommer fortsatt att vara engagerad i den strategiska utvecklingen med fokus på långsiktig riktning, finansiering och investeringar, säger Orlando Villacrez, grundare av Storsala.