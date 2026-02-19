Erik Engvall.

Erik Engvall utses till ny vd för Storsala – siktar på börsen

Storsalas styrelse har utsett Erik Engvall till ny verkställande direktör. Han tillträder tjänsten den 1 mars och efterträder bolagets grundare Orlando Villacrez. Rekryteringen sker internt i en fas med fortsatt stark tillväxt, samtidigt som Storsala förbereder sig för en framtida börsnotering.

Annons

Erik Engvall är civilekonom och har mångårig erfarenhet från finans- och fastighetsrelaterad verksamhet. Han har arbetat på EY och Coeli samt haft flera ledande roller som CFO och innehaft styrelseuppdrag. Senast var han verksam på Red Six, där han arbetade med förvärv och utveckling av portföljbolag. Erik tillträdde rollen som CFO på Storsala den 7 januari 2025.

Skiftet är en del av bolagets långsiktiga utveckling med fokus på att stärka fastighetsportföljen, den finansiella strukturen och den operativa genomförandekraften. Orlando Villacrez lämnar uppdraget som VD, men kvarstår som styrelseledamot och fortsätter att arbeta operativt i bolaget med strategiska frågor, kapitalanskaffning och investeringar. Orlando är fortsatt bolagets enskilda största ägare.

– Erik har en stark finansiell bakgrund och god förståelse för kapitalmarknadsfrågor. Styrelsen bedömer att han har rätt kompetens att leda Storsala in i nästa fas, med fokus på lönsam tillväxt, struktur och förberedelser inför en möjlig notering. Samtidigt vill jag rikta ett varmt tack till Orlando för hans entreprenörsanda och ledarskap, som har lagt en stabil grund för Storsalas utveckling, säger Johan Nordenfalk, styrelseordförande i Storsala.

Storsalas ambition är att under de kommande åren skapa förutsättningar för en framtida börsnotering. Parallellt avser bolaget att genomföra en kraftig expansion av fastighetsportföljen och väsentligt öka takten i nyproduktionen av bostäder.

– Storsala har etablerat en stabil plattform för fortsatt utveckling, och i min roll som VD är mitt uppdrag att omsätta strategin i konkret handling och skapa resultat. Mitt fokus framåt är att stärka organisationen, säkerställa genomförandet i våra projekt och vidareutveckla bolaget i linje med våra långsiktiga mål, säger Erik Engvall, VD på Storsala.

– Jag är stolt över den resa vi gjort med Storsala. Vi har en stark plattform, en tydlig kultur och en organisation som är väl rustad för nästa fas. Erik är rätt person att leda bolaget vidare tillsammans med teamet. Jag kommer fortsatt att vara engagerad i den strategiska utvecklingen med fokus på långsiktig riktning, finansiering och investeringar, säger Orlando Villacrez, grundare av Storsala.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Castellums dolda utmaning – skriver ner för halv miljard

Vakansgraden i området är 23 procent. Värdet ner 15 procent. Pål Ahlsén berättar för FV om utmaningarna.
Krönika

Demografi förändrar spelplanen

Adam Tyrcha om demografins skifte – och varför fastighetsinvesterare inte längre kan gömma sig bakom nationell medvind.

Spaden i jorden för resecentrum i Västerås

Stort projekt dras igång efter väldigt lång planering.

Ikano Bostad i ytterligare förvärv i Göteborg

Har sedan 2022 byggt upp ett bestånd om 1 000 lägenheter i regionen.

Investmentbank hyr 1 800 kvm i Mood-kvarteret

Hyr två våningsplan högt upp i fastigheten.

FV Affärskarta: Se flera stora uthyrningar i närområdet

Största uthyrningarna av kontor 2026

Vakanserna kan ha toppat – men deppigt för sex områden

Topphyra på 12 000 kr/kvm och medelhyra på 8 200 kr/kvm.

Vasakronan säljer i Göteborg

Välkänd fastighet byter ägare.

Lista: Så har Folksam köpt för 40 miljarder på tio år

FV listar alla 31 affärer sedan 2015. Läs om fastigheterna och köpeskillingarna.

FI bötfäller SBB med 80 mkr – ”Ser allvarligt på”

Får sanktionsavgift på 80 miljoner. ”De fel vi har konstaterat innebär en bild av en starkare finansiell ställning än vad som faktiskt var fallet.”

JLL vinner uppdrag åt Bonnier för 32 000 kvm

Dubbla uppdrag för kontorslokaler inom tullarna i Stockholm.

Bekräftar ny topphyra i Göteborg – rejält rekord

Spränger den tidigare högsta hyran för kontorslokaler.

Tio terrasser och tre nya våningar ska ge rejält lyft

Se flera illustrationer på Fabeges planerade miljardprojekt.

Rikshem säljer för 235 mkr i Helsingborg

Omfattar 170 lägenheter. FV listar säljarens tidigare avyttringar.

Vectura i storaffär i Göteborg

Blir nu helägare till ett bestånd för 3 miljarder.

 Tillbaka till förstasidan