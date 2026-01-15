Finansborgarrådet Karin Wanngård (S), Corems vd Rutger Arnhult och Vasakronans vd Johanna Skogestig.

Ericssons neddragningar drabbar Kista hårdast

Ericsson drar ner med 1.600 tjänster i Sverige. Fackförbundet Akademikerna uppger att Kista får den enskilt största neddragningen. Ericsson har nyligen förlängt sitt hyresavtal i Kista med Corem men ännu inte med Vasakronan.

Annons

Samtliga åtta orter där Ericsson har verksamhet berörs. Det handlar även om Göteborg, Linköping, Lund, Borås, Karlskrona, Luleå och Kumla.

– Kista får ta den största smällen numerärt, säger Jessica Nygren, ordförande för Akademikerna Ingenjörer på Ericsson i Kista till DN.

Ericsson beskriver åtgärden som nödvändig i en marknad som inte växer. Nedskärningarna i Sverige omfattar cirka 13 procent.

Den föreslagna personalminskningen är en del av de globala initiativen för att förbättra kostnadsstrukturen samtidigt som viktiga investeringar för Ericssons teknikledarskap och verkställandet av strategin att leverera högpresterande, programmerbara nät som möjliggör en ökad tjänstedifferentiering och nya intäktskällor, upprätthålls, uppger Ericsson i ett pressmeddelande.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Newsflash

Idag kl. 10:14

Klart: Så blir nya Nobel Center vid Slussen

Se de första visionsbilderna på det omtalade miljardprojektet.
Porträtt

Bjuder upp i motvind

Avantis vd om vad som krävs för att åter fylla kontoren.

Lyckades vända konkurs till svarta siffror

Tvingades försätta sju coworkinganläggningar i konkurs under 2025.

Southbay köper från MG – når totalt 4 miljarder

Når 230.000 kvm efter att utökat med 35.000 kvm.
Krönika

Överskottets tid är förbi

”Det slutar aldrig väl. Förr eller senare måste notan betalas.”

Newsec IM värvar från Oljefonden

Max Barclay: ”Hans erfarenhet och ledarskap blir avgörande för att driva tillväxt och vidareutveckla vår investeringsförvaltning”.

Slopar kontorsskrapa och gör om högt välkänt hotell

Fastighetsägaren berättar för FV om planerna.

Intea förvärvar från Areim för 140 mkr

Finns nytt hyresavtal på 6.600 kvm och en total byggrätt på 16.000 kvm.
Sveafastigheter Orminge, Nacka

Sveafastigheter vann dubbelt – läs om alla bud

Läs om prisnivåerna i elva bud och vilka bolag som lämnat anbud. Totalt 240 bostäder.

Johan Signer lämnar vd-jobb vid Set Up och två slutar

Gustav Källén: ”Vi vill hitta en positiv kraft framåt”.

”Vi har haft ett rekordintresse”

Den specifika utsikten och läget som värderas högst. 110 meter högt. Nästa utmaning för det nya landmärket.

Primula förvärvar för 175 mkr inom tullarna

Prisnivån motsvarar en förräntning om ca 2 procent.

Ökar till 21 procent i 3-miljardersbolaget

Vd:n till FV: ”Det är rabatt på aktien och på det sättet är det billigare för oss att investera i samma bestånd”.

Lämnat Stureplan för NK

Det välkända varumärket gör en omedveten tidsresa.

Så blir priserna för Obos höga Stadsljus

195.000 kr/kvm högst upp. Drygt en tredjedel av bostäderna släpps nu.

 Tillbaka till förstasidan