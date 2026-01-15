Ericssons neddragningar drabbar Kista hårdast

Ericsson drar ner med 1.600 tjänster i Sverige. Fackförbundet Akademikerna uppger att Kista får den enskilt största neddragningen. Ericsson har nyligen förlängt sitt hyresavtal i Kista med Corem men ännu inte med Vasakronan.

Samtliga åtta orter där Ericsson har verksamhet berörs. Det handlar även om Göteborg, Linköping, Lund, Borås, Karlskrona, Luleå och Kumla.

– Kista får ta den största smällen numerärt, säger Jessica Nygren, ordförande för Akademikerna Ingenjörer på Ericsson i Kista till DN.

Ericsson beskriver åtgärden som nödvändig i en marknad som inte växer. Nedskärningarna i Sverige omfattar cirka 13 procent.

Den föreslagna personalminskningen är en del av de globala initiativen för att förbättra kostnadsstrukturen samtidigt som viktiga investeringar för Ericssons teknikledarskap och verkställandet av strategin att leverera högpresterande, programmerbara nät som möjliggör en ökad tjänstedifferentiering och nya intäktskällor, upprätthålls, uppger Ericsson i ett pressmeddelande.