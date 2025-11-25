EQT säljer stor logistikportfölj

Via en av sina fonder säljer EQT en portfölj om 25 fastigheter med drygt 800.000 kvm logistikytor i USA.

Enligt ett pressmeddelande från EQT är det den största industriella transaktionen i USA hittills under 2025.

Portföljen fördelas på 13 viktiga distributionsmarknader i USA, bland annat Atlanta, Chicago, New York, Phoenix och Texas.

Fastigheterna har en modern designs, med en genomsnittlig takhöjd om 9,45 meter. Och de är huvudsakligen utvecklade efter år 2000.

Fastigheterna är uthyrda en bra mix av hyresgäster inom e-handel, industri samt grossister inom detaljhandel.

EQT Real Estates har under flera år byggt upp en logistikplattform på snabbväxande, utbudsbegränsade marknader i USA. Därigenom har man skapat en diversifierad portfölj med stabila kassaflöden och inbyggd tillväxt, något många investerare nu är intresserade att satsa på.

JLL har varit rådgivare åt EQT.