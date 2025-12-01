EQT säljer stor portfölj till Brookfield

EQT Real Estate säljer en portfölj bestående av 33 industri- och lagerfastigheter i Stockholm, Uppsala, Mälardalen och Östergötland med en total yta på 144.000 kvm. Brookfield är köpare.
Croisette agerade köprådgivare till Brookfield.
Under EQT:s ägande har fastigheterna samlats i en portfölj med överkomliga hyror för små- och medelstora företag i växande industrihubbar i stadsnära områden, uppger EQT i ett pressmeddelande. Försäljningen följer en rad olika förädlingsprojekt där investeringar i beståndet och etableringen av en bred hyresgästbas har bidragit till stabila och långsiktiga kassaflöden
Portföljen består av en kombination av fastigheter i närheten av Stockholm och i växande universitetsstäder som Uppsala, samt i Mälardalen och Östergötland. Tillsammans omfattar de cirka 144.000 kvm fördelat på olika fastighetstyper, som lagerlokaler, logistikanläggningar, produktionsytor och bilhallar.
Broadgate Asset Management har varit EQT:s partner och den operativa förvaltaren av portföljen. Brookfield kommer att fortsätta att arbeta med Broadgate som är operating partner idag och ingå ett JV med dem, med Brookfield som huvudägare av tillgångarna.
Olivier Astruc, Managing Director på EQT Real Estate, kommenterar:
– Den framgångsrika försäljningen av portföljen är ett resultat av vår investeringsstrategi inriktad på tydligt värdeskapande för svenska industri- och lagerfastigheter. Under åren har vi byggt och förädlat en högkvalitativ portfölj med hyresgästernas behov i fokus, som gynnats av fastigheternas strategiska läge i anslutning till städer med stark tillväxt och närhet till viktiga logistik- och industrihubbar. Vi är glada att ha hittat rätt ägare som kan fortsätta att utveckla portföljen.
Under försäljningen har följande aktörer har agerat rådgivare till EQT Real Estate; CBRE (kommersiell rådgivare), Schjødt (juridisk rådgivare), EY (finansiell rådgivare) och Tjuren (teknisk rådgivare).
Det här är den andra större transaktionen under hösten, i oktober annonserades att Brookfield gjorde en första investering på bostadsmarknaden, i Unity. Norden blir större för Brookfield som har investerat i olika slags tillgångar under många år. Totalt har de nu mer än 13 miljarder USD i AUM i olika tillgångar över hela Norden.
Brookfield finns sedan tidigare i Sverige via storägandet i Nordiqus. Det efter att ha gjort en större affär med SBB kring deras bostadsbestånd.
Brookfield planerar även en jättesatsning på datacenter i Strängnäs. Den investeringen kan landa på hela 95 miljarder kronor.
EQT har även sålt en fastighet i Trelleborg, till Ica Fastigheter.