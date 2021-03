EQT Real Estate hyr ut 14.100 kvm till AcadeMedia

EQT Real Estate har tecknat ett hyresavtal med Academedia för att utveckla en 14.100 kvm stor fastighet till vad som ska bli Campus Södermalm.

EQT Real Estate förvärvade tomträtten Hönsfodret 1, en utbildnings- och kontorsbyggnad belägen på Tullgårdsgatan 12 på Södermalm i centrala Stockholm, i juni 2018, från Folksam, för 345 miljoner kronor, läs mer här.

Byggnaden, som för närvarande är under om- och tillbyggnad, kommer att husera fyra gymnasieskolor och slå upp portarna inför höstterminsstarten 2022. Samtliga skolor bedriver idag verksamhet i andra lokaler och kommer att flytta sin verksamhet för att ge eleverna tillgång till en inspirerande miljö som främjar en hälsosam livsstil med faciliteter för fysiska aktiviteter och rymliga gemensamma utrymmen för umgänge.

Campus Södermalm kommer vid färdigställande inrymma toppmoderna klassrum och laboratorier, ett bibliotek och ett sportcenter. Därtill kommer fastigheten inrymma en kvarterskrog som kommer drivas av elever som går yrkesförberedande program inom restaurang och bageri och öppnas upp för allmänheten.

Byggnaden ska certifieras enligt BREEAM in use International 2020 betygsnivå Very Good. Ombyggnaden av fastigheten kommer säkerställa att den möter och överstiger energikraven för en modern byggnad.

Henrik Orrbeck, partner på EQT Real Estate:

– Academedia har länge sökt efter en fastighet med ett attraktivt läge i centrala Stockholm för att hysa Campus Södermalm. EQT identifierade tomträtten Hönsfodret, som vid tillfället var 50 procent vakant, och såg potentialen att förvandla den till en av Stockholms främsta utbildningsfastigheter. Vi är mycket glada över att vi kunna hjälpa Academedia att förverkliga visionen för Campus Södermalm.