EQT köper över 100.000 kvm logistik i Italien

EQT Real Estate har förvärvat en logistikportfölj bestående av fyra tillgångar i norra Italien. Fastigheterna finns i Milano, Bologna och Verona. Den uthyrbara lokalytan är 107.000 kvm.

Tillgångarna kommer att förvärvas av Kryalos SGR S.p.A på uppdrag av EQT Real Estate.

Fastigheterna, med en total yta om cirka 107.712 kvadratmeter och fullt uthyrda till en stark och diversifierad hyresgästsbas, utgör moderna logistikfastigheter av institutionell kvalitet. Portföljen har utmärkta kommunikations- och transportförbindelser till centrala distributionsnav via viktiga motorvägar, däribland A1, A4 och A22, vilket ger tillgång till stora befolkningscentra och ett upptagningsområde med mer än 20 miljoner invånare.

Greg Vinson, Partner på EQT Real Estate, kommenterade:

– Transaktionen passar perfekt in i vår Core Plus-strategis målsättning att förvärva moderna logistikfastigheter med hög värdepotential, som erbjuder långsiktig hyresstabilitet, stabila intäkter och betydande möjligheter till värdeskapande. I takt med att den italienska logistikmarknaden fortsätter att visa motståndskraft, driven av efterfrågan på förstklassiga och hållbarhetsanpassade lagerfastigheter, är vi mycket glada över att utöka vår exponering och ytterligare skapa värde i fastigheterna, som har utmärkta förbindelser till några av Italiens snabbast växande städer.