EQT köper över 100.000 kvm logistik i Italien

EQT Real Estate har förvärvat en logistikportfölj bestående av fyra tillgångar i norra Italien. Fastigheterna finns i Milano, Bologna och Verona. Den uthyrbara lokalytan är 107.000 kvm.

Annons

Tillgångarna kommer att förvärvas av Kryalos SGR S.p.A på uppdrag av EQT Real Estate.

Fastigheterna, med en total yta om cirka 107.712 kvadratmeter och fullt uthyrda till en stark och diversifierad hyresgästsbas, utgör moderna logistikfastigheter av institutionell kvalitet. Portföljen har utmärkta kommunikations- och transportförbindelser till centrala distributionsnav via viktiga motorvägar, däribland A1, A4 och A22, vilket ger tillgång till stora befolkningscentra och ett upptagningsområde med mer än 20 miljoner invånare.

Greg Vinson, Partner på EQT Real Estate, kommenterade:

– Transaktionen passar perfekt in i vår Core Plus-strategis målsättning att förvärva moderna logistikfastigheter med hög värdepotential, som erbjuder långsiktig hyresstabilitet, stabila intäkter och betydande möjligheter till värdeskapande. I takt med att den italienska logistikmarknaden fortsätter att visa motståndskraft, driven av efterfrågan på förstklassiga och hållbarhetsanpassade lagerfastigheter, är vi mycket glada över att utöka vår exponering och ytterligare skapa värde i fastigheterna, som har utmärkta förbindelser till några av Italiens snabbast växande städer.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Newsflash

Idag kl. 10:00

Så blir priserna för Obos höga Stadsljus

195.000 kr/kvm högst upp. Drygt en tredjedel av bostäderna släpps nu.

Hon blir ny vd på Trianon

Nuvarande vd Olof Andersson blir styrelseordförande.

Slår till och köper 300 bostäder i 08-området

”Dessa förvärv stärker ytterligare vår portfölj av energieffektiva och moderna bostadsfastigheter i Storstockholm”. FV berättar om de aktuella fastigheterna.

Köpt totalt 1.200 bostäder på kort tid

Wetterling till Nybrogatan

Utökar lokalerna vid flytten från Kungsträdgården.

Fastighet & Finans om Episurf, Catena och Fastator

Podcasten Fastighet & Finans med årets första avsnitt.

Corem i mål i NYC – men förlusten blev hela 1,4 mdr

Äventyret på Manhattan summerar hittills förluster på 1,75 miljarder kronor. En fastighet återstår att säljas.

Säljer för kvarts miljard vid Norra Bantorget

Säljaren har sedan ett tag dragits med minussiffror.

Global jätte stänger ner i Stockholm

Ett av världens kändaste varumärke lämnar city efter tio år.

Oväntad restaurangsatsning i city har stängt

Skulle öppna fyra restauranger i lokaler om 1.250 kvm.
Frantzén, Afa Fastigheter. Stureplan 8

Frantzén om satsningen vid Stureplan hos Afa Fastigheter

”Med det läget, med den uteserveringen känns det som att man inte vill bränna hela sommaren om byggarna hinner i tid”.

Episurfs fastighetsaffär – ”ett litet första steg”

Batljan har gjort topprekrytering för att leda nya verksamheten – flera affärer på gång

Planen: Tre stationer dumpas när tågen går till city

500 bostäder kan tillkomma vid Valhallavägen.

Blågula bolag i miljardaffär i Köpenhamn

13.000 kvm nytt byter ägare.

Episurf i trasslig fastighetsaffär för 743 mkr

Finansiell akrobatik med Batljan på alla sidor.

SBB ökar till 20 procent i Arlandastad Group

Krister Karlsson: ”Vi har följt bolaget under en längre tid”.

 Tillbaka till förstasidan