EQT köper 220 000 kvm logistik i sydöstra USA

EQT Real Estate har förvärvat en logistikportfölj om cirka 223 000 kvm fördelad över tre snabbväxande marknader i sydöstra USA: Savannah i Georgia samt Jacksonville och Lakeland i Florida.

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Köpet görs för EQT Real Estate Industrial Value Fund VI.

Säljare är ett närstående bolag till Brookfield.

Portföljen består av tre industri- och logistikanläggningar av klass A-standard med god tillgång till viktig transportinfrastruktur. Fastigheten i Savannah ligger cirka åtta kilometer från hamnen i Savannah, en av USA:s mest trafikerade containerhamnar. Anläggningen i Jacksonville har ett strategiskt läge nära JAXPORT och det regionala vägnätet. Fastigheten i Lakeland är belägen längs I-4-korridoren mellan Tampa och Orlando, ett viktigt läge för att försörja Floridas stora och växande konsumentmarknad.

Samtliga fastigheter är fullt uthyrda till flera välrenommerade företag med stark kreditvärdighet.

Byggnaderna är uppförda enligt moderna logistikstandarder och omfattar bland annat genomlastningslösningar (cross-dock), stora byggnadsytor och generösa takhöjder som möjliggör effektiv varuhantering. EQT Real Estate avser att tillämpa sitt aktiva förvaltningssätt för att stödja långsiktig värdeutveckling, hög operativ kvalitet och robusthet för både nuvarande och framtida hyresgäster.

Matthew Brodnik, Global Chief Investment Officer (Global CIO) för EQT Real Estate, kommenterar:

– Sydöstra USA fortsätter att utmärka sig som en av landets viktigaste logistikkorridorer, drivet av befolkningstillväxt, ökande hamnaktivitet och den pågående moderniseringen av försörjningskedjor. Denna portfölj kombinerar skala, modern funktionalitet och strategisk tillgång till viktig transportinfrastruktur i tre marknader som vi bedömer kommer att fortsätta uppvisa stark efterfrågan från företag som betjänar regionens växande ekonomi.

JLL var rådgivare till säljaren.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

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