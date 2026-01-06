EQT köper 150.000 kvm logistik i USA

EQT fortsätter att hålla ett högt affärstempo inom fastigheter på fler håll i världen, inte minst i USA. Där har EQT nu förvärvat 13 logistik- och lagerfastigheter om totalt 150.000 kvm lokaler.

Annons

Läs även

Förvärvet stärker EQT Real Estates amerikanska logistikplattform.

EQT Real Estate meddelar att EQT Real Estate Industrial Value Fund VI har förvärvat en logistikportfölj bestående av 13 tillgångar med en sammanlagd yta om över 150.000 kvadratmeter. Fastigheterna är belägna i snabbväxande, stadsnära marknader runt om i USA, inklusive Orlando, Jacksonville, Chicago, Greenville–Spartanburg, Houston, San Antonio och Indianapolis.

Portföljen består av moderna fastigheter med ett genomsnittligt byggår om 2015, takhöjder om cirka 9 meter, effektiva planlösningar och begränsad kontorsandel.

Matthew Brodnik, Chief Investment Officer på EQT Real Estate, kommenterar:

– Vi är glada över att addera denna portfölj till EQT Real Estates växande amerikanska logistikplattform. Fastigheterna är välbelägna i några av landets mest dynamiska och utbudsbegränsade logistikområden, och investeringen ligger helt i linje med vår strategi att förvärva stadsnära tillgångar där vi har goda möjligheter att skapa värde genom operativa förbättringar och aktiv förvaltning.

CBRE var rådgivare till säljaren i transaktionen.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Läs även

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

SBB ökar till 20 procent i Arlandastad Group

Krister Karlsson: ”Vi har följt bolaget under en längre tid”.

Bilder: Tredje penthouset i Karlatornet sålt

En penthouse-lägenhet återstår. Den listas för 62,5 miljoner kronor – motsvarande 171.000 kr/kvm.

Convendums hyra ner över 30 procent

Siktar på att beläggningen ska öka till 90 procent under 2026.

Köper 70.000 kvm butikslokaler för 1,6 mdr

16 fastigheter ingår i affären. Flera kända varumärken. Läs om fastigheterna.

Rekordpris nära Strandvägen – våning om hela 510 kvm

FV berättar om den rekordstora bostaden.

Mest lästa krönikorna 2025

En av dem har överlägset flest läsare och en krönikör tar sig in på listan två gånger.

Vacse investerar 650 mkr i Solna

”Fastigheten är mycket väl belägen för den verksamhet som kommer bedrivas i byggnaden”.

Projekt sålt för 157.000 kr/kvm i snitt på Södermalm

Penthouset såldes för hela 284.000 kr/kvm.

BWH Hotel tar över i Hemsös höga satsning

16 våningar. Lanserar nytt varumärke.

Bonava miljardsäljer

Avyttrar i viktiga delmarknader.

Årets bästa aktie och de bästa affärerna

Podcasten Fastighet & Finans summerar 2025 och blickar framåt.
FV Quiz

FV-Quiz: Vad minns du av 2025?

Vad minns du av det nyhetsintensiva året? Utmana kollegorna!

P-G Persson slår till med nytt köp i Göteborg

”Jag ser fram emot att ta ett helhetsgrepp om utvecklingen av området runt fastigheterna”.

Castellum säljer sju vakanstyngda för 500 mkr

Fastigheterna bedöms inte ge tillräckligt bra avkastning. FV berättar om de aktuella fastigheterna.

 Tillbaka till förstasidan