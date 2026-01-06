EQT köper 150.000 kvm logistik i USA

EQT fortsätter att hålla ett högt affärstempo inom fastigheter på fler håll i världen, inte minst i USA. Där har EQT nu förvärvat 13 logistik- och lagerfastigheter om totalt 150.000 kvm lokaler.

Förvärvet stärker EQT Real Estates amerikanska logistikplattform.

EQT Real Estate meddelar att EQT Real Estate Industrial Value Fund VI har förvärvat en logistikportfölj bestående av 13 tillgångar med en sammanlagd yta om över 150.000 kvadratmeter. Fastigheterna är belägna i snabbväxande, stadsnära marknader runt om i USA, inklusive Orlando, Jacksonville, Chicago, Greenville–Spartanburg, Houston, San Antonio och Indianapolis.

Portföljen består av moderna fastigheter med ett genomsnittligt byggår om 2015, takhöjder om cirka 9 meter, effektiva planlösningar och begränsad kontorsandel.

Matthew Brodnik, Chief Investment Officer på EQT Real Estate, kommenterar:

– Vi är glada över att addera denna portfölj till EQT Real Estates växande amerikanska logistikplattform. Fastigheterna är välbelägna i några av landets mest dynamiska och utbudsbegränsade logistikområden, och investeringen ligger helt i linje med vår strategi att förvärva stadsnära tillgångar där vi har goda möjligheter att skapa värde genom operativa förbättringar och aktiv förvaltning.

CBRE var rådgivare till säljaren i transaktionen.