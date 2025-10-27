EQT i storköp om 450.000 kvm i USA

EQT Real Estate har i USA förvärvat en logistikportfölj bestående av elva fastigheter med en total lokalyta på cirka 450.000 kvadratmeter, belägna i fem stora distributionsmarknader.

Tillgångarna är placerade i centrala Pennsylvania, Houston, Greenville-Spartanburg (South Carolina), Jacksonville och Indianapolis.

Köpet görs via fonderna EQT Real Estate Logistics Value Fund VI och EQT Real Estate Industrial Core-Plus Fund IV.

Fastigheterna har dessutom fördel av närhet till viktiga motorvägar, hamnar och järnvägsinfrastruktur, vilket möjliggör effektiv distribution till tättbefolkade områden.

Byggnaderna har specifikationer av klass A-standard, inklusive fri takhöjd på 9,8–12,2 meter, olika lastningslösningar samt gott om plats för trailer- och bilparkering – vilket gör dem väl lämpade för tredjepartslogistiker (3PL), e-handelsaktörer och logistikföretag.

Matthew Brodnik, Global Chief Investment Officer på EQT Real Estate, kommenterade:

– Logistiksektorn fortsätter att vara en av de mest attraktiva delsektorerna inom fastigheter globalt, och den här portföljen ger oss högkvalitativ exponering mot några av de snabbast växande marknaderna i USA. Vi ser fram emot att tillämpa vårt unika arbetssätt för aktiv förvaltning för att möta hyresgästernas föränderliga behov och skapa långsiktigt värde.

En av de förvärvade fastigheterna.
