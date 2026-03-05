EQT Real Estate förvärvat en portfölj med 25 logistikfastigheter i USA från Mapletree Investments. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till drygt 400 000 kvadratmeter.

Bland marknaderna finns bland annat Jacksonville, Nashville, Richmond och Atlanta samt områden kring New York och New Jersey.

Flera av byggnaderna ligger dessutom längs viktiga transportkorridorer, vilket underlättar effektiva transporter och snabba leveranser. Byggnaderna har en genomsnittlig takhöjd på cirka 8,5 meter och relativt begränsade kontorsytor, vilket gör dem väl lämpade för modern lager- och logistikverksamhet.

Enligt investeringschefen Matthew Brodnik speglar affären bolagets starka tro på den långsiktiga efterfrågan på välbelägna logistikfastigheter i USA. Tillväxten inom e-handel, behovet av mer robusta leveranskedjor och kravet på snabbare leveranser driver fortsatt efterfrågan på moderna distributionsanläggningar.

Förvärvet stärker därmed EQT:s position inom den amerikanska logistikfastighetssektorn och bidrar till bolagets ambition att bygga en skalbar och långsiktigt värdeskapande plattform inom industri- och logistikfastigheter.