Episurfs fastighetsaffär – ”ett litet första steg”

Batljan har gjort topprekrytering för att leda nya verksamheten – flera affärer på gång
Planen: Tre stationer dumpas när tågen går till city
500 bostäder kan tillkomma vid Valhallavägen.
Blågula bolag i miljardaffär i Köpenhamn
13.000 kvm nytt byter ägare.
Episurf i trasslig fastighetsaffär för 743 mkr
Finansiell akrobatik med Batljan på alla sidor.
SBB ökar till 20 procent i Arlandastad Group
Krister Karlsson: ”Vi har följt bolaget under en längre tid”.
Bilder: Tredje penthouset i Karlatornet sålt
En penthouse-lägenhet återstår. Den listas för 62,5 miljoner kronor – motsvarande 171.000 kr/kvm.
Convendums hyra ner över 30 procent
Siktar på att beläggningen ska öka till 90 procent under 2026.
Köper 70.000 kvm butikslokaler för 1,6 mdr
16 fastigheter ingår i affären. Flera kända varumärken. Läs om fastigheterna.
Rekordpris nära Strandvägen – våning om hela 510 kvm
FV berättar om den rekordstora bostaden.
Mest lästa krönikorna 2025
En av dem har överlägset flest läsare och en krönikör tar sig in på listan två gånger.
Vacse investerar 650 mkr i Solna
”Fastigheten är mycket väl belägen för den verksamhet som kommer bedrivas i byggnaden”. FV pekar ut möjlig fastighet och säljare.
Projekt sålt för 157.000 kr/kvm i snitt på Södermalm
Penthouset såldes för hela 284.000 kr/kvm.
BWH Hotel tar över i Hemsös höga satsning
16 våningar. Lanserar nytt varumärke.
Bonava miljardsäljer
Avyttrar i viktiga delmarknader.
Årets bästa aktie och de bästa affärerna
Podcasten Fastighet & Finans summerar 2025 och blickar framåt.