Episurf rekryterar från Balder och Tenzing

Episurf Medical har utsett Christian Olofsson till vice vd och affärsutvecklingschef och Petra Widén Lindh till förvaltningschef.

Rekryteringarna är ett strategiskt viktigt steg i Episurfs fortsatta uppbyggnad av en bred och kassaflödesgenererande fastighetsplattform, enligt ett pressmeddelande.

Christian Olofsson, vice vd och affärsutvecklingschef
Christian Olofsson tillträder som vice vd och affärsutvecklingschef med ansvar för analys, transaktioner och värderingar. Han har närmare 20 års erfarenhet från fastighetsbranschen i Norden och Baltikum. Han är vd för Tenzing, vd och grundare av Idun Fastigheter, och har tidigare bland annat varit partner och vd för Scandinavian Property Group, samt haft andra ledande roller inom transaktion och projekt.

Petra Widén Lindh, förvaltningschef
Petra Widén Lindh är en senior ledare med lång erfarenhet inom fastighetsförvaltning, Hon tillträder som förvaltningschef och får ett övergripande ansvar för förvaltning av bolagets fastighetsportfölj, hyresgästrelationer, uthyrning och övriga värdeskapande åtgärder. Hon kommer närmast från Balder, där hon varit förvaltningschef, och har dessförinnan haft ledande roller på bland annat HSB och Riksbyggen.

