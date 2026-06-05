Episurf köper från Livi för 920 miljoner

Episurf, med Ilija Batljan som storägare, har ingått avtal om förvärv av en blandad portfölj bestående av 30 fastigheter för 920 miljoner kronor. Säljare är Livi Fastigheter.
– Vi har nu signerat affärer för över 5 miljarder kronor och nått halva vägen mot årets mål om 10 miljarder. Vi bygger en nordisk fastighetsplattform med stabila kassaflöden, och tempot håller i sig, säger Jens Andersson, vd, Episurf Medical, och berättar för FV att det långsiktiga målet är 20 miljarder.

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Savills var rådgivare till säljaren.

Tillträde är villkorat av att finansiering kommer på plats och beräknas ske under andra eller tredje kvartalet 2026.

Fastighetsportföljen består av 30 fastigheter och utgör en blandad portfölj av bostäder och LSS-boenden. Den uthyrbara arean uppgår till ca 51 000 kvm.

Säljaren Livi Fastigheter är en koncern som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter. Koncernen inriktar sig på samhällsfastigheter och bostäder i region Stockholm, Mälardalen och i Östergötland. Bakom bolaget finns Irfan Turan.

Det totala överenskomna fastighetsvärdet uppgår till 920 miljoner kronor, med en möjlig tilläggsköpeskilling om 25 miljoner kronor baserat på uthyrningsgrad vid tillträde. Fastigheterna finns i Södermanland och Östergötland. Den största delen finns i Norrköping, men det finns fastigheter i flera orter bland annat Flen och Valdemarsvik. Fastighetsportföljen har ett driftnetto om 57 miljoner kronor, motsvarande en direktavkastning om ca 6,2 procent. Årliga hyresintäkter uppgår till ca 77,7 miljoner kronor. Uthyrningsgraden uppgår till ca 95 procent.

Köpeskillingen finansieras genom emission av B-aktier om 200 miljoner kronor till en kurs om 0,10 kronor per B-aktie, ett konvertibelt lån om 66,5 miljoner kronor med 24 månaders löptid och en ränta om STIBOR + 1,75 procent, samt finansiering via bank och kreditinstitut.

Konverteringskursen bestäms av tidpunkten för påkallad konvertering: 0,11 kronor per B-aktie de första sex månaderna, 0,12 kronor per B-aktie under de följande tolv månaderna och 0,13 kronor per B-aktie under de avslutande sex månaderna. Köparen har rätt att påkalla konvertering under den avslutande sexmånadersperioden.

Vd Jens Andersson berättar för FV att Episurfs ursprungliga långsiktiga mål är ett fastighetsbestånd på 20 miljarder kronor, utan att det sagts någon måltid. Målet på 10 miljarder kronor är tänkt att uppnås i år.

– Vi får se vilka affärer som finns tillgängliga. Obligationsmarknaden och investerarnas intresse av att ta vår aktie kommer att avgöra vår tillväxttakt.

Episurf äger fastigheter för 5,2 miljarder kronor, efter följande förvärv:

Av dessa fastigheter har hittills värden för runt 1 miljard kronor tillträtts.

Text Fredrik Engström engstrom@fastighetsvarlden.se

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