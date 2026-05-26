Episurf i pyttelitet köp – Hansson blir delägare

Episurf Medical har ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i HanssonGruppen Räveskalla AB. Förvärvet omfattar två fastigheter i Räveskalla, Borås, om totalt 1 735 kvm uthyrbar area. Efter tidigare storaffärer är priset nu endast 12 miljoner kronor. Säljaren blir genom affären delägare i Episurf.

Episurp uppger att affären stärker bolagets fastighetsportfölj med fullt uthyrda lätt- och industrilokaler med stabila kassaflöden.

Affären avser två fastigheter i Räveskalla, Borås (Räveskalla 1:435 och Räveskalla 1:506), om totalt 1 735 kvm uthyrbar area. Fastigheterna är fullt uthyrda med ett driftnetto (NOI) om ca 1,0 mkr per år, motsvarande en NOI-yield om 8,4 procent. Fastigheterna är uthyrda till tre hyresgäster verksamma inom industri, logistik och lager, vilket ger stabila och förutsägbara kassaflöden.

Förvärvet avses finansieras genom en kombination av vederlagsaktier i form av nyemitterade B-aktier som emitteras i anslutning till eller kort efter tillträdet, ett konvertibelt lån och lån från bank eller kreditinstitut. De nyemitterade B-aktierna avses emitteras till en teckningskurs om 0,10 kronor per B-aktie och ökande konverteringskurser om 0,11 kronor, 0,12 kronor och 0,13 kronor per B-aktie baserat på konverteringstidpunkten.

Episurf äger fastigheter för 4 miljarder kronor, efter följande förvärv:

Episurf har därefter ingått avtal om förvärv av;

Med en historia som sträcker sig tillbaka till 1950 har HanssonGruppen fortsatt i Byggmästare Knut Hanssons anda. Investmentbolagets huvudsakliga fokus är direkta fastighetsinvesteringar, men man investerar även i noterade och onoterade rörelsedrivande bolag. Delägare är Stefan Hansson och Joel Sandwall.

Text Fredrik Engström engstrom@fastighetsvarlden.se

