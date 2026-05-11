Episurf i mål med köp för 845 mkr från Botrygg

Episurf har ingått avtal om förvärv av en portfölj med samhällsfastigheter från Botrygg i Linköping. Priset är 845 miljoner kronor. Genom affären blir Botrygg ägare i Episurf. Affären är lite av en favorit i repris för parterna. 2019 sålde Botrygg 24 fastigheter, främst samhällsfastigheter, till SBB för 950 miljoner kronor. Batljan och Cocozza har alltså nästan gjort en likadan affär igen, sju år senare.

Rådgivare för säljaren har varit Panreal.

Det är den näst största av de fyra affärer där Episurf nyligen berättade om LOI:er för totalt 2,6 miljarder kronor. Tillträde sker då erforderlig bankfinansiering säkrats, dock senast den 31 oktober 2026.

Köpeskillingen finansieras genom emission av B-aktier om SEK 220 mn till en kurs om 0,055 kronor per B-aktie, en revers om 161 miljoner kronor med tolv månaders löptid, samt via bankfinansiering. Kursen för Episurfs B-aktie var under måndagseftermiddagen omkring 0,o83 kronor.

Med förvärvet av fastighetsportföljen från Botrygg växer Episurfs totala fastighetstillgångar från ca 2,5 till 3,35 miljarder kronor.

Det överenskomna fastighetsvärdet uppgår till 845 miljoner kronor. Förvärvet tillför bolaget en portfölj av moderna samhällsfastigheter med hyresintäkter om ca 67 miljoner kronor.

– Vi är nöjda med att ha tecknat avtal med Botrygg om detta förvärv. Linköping är en stark marknad och portföljen tillför moderna fastigheter med kommunala hyresgäster i ett område med goda förutsättningar för stadens fortsatta utveckling, säger Jens Andersson, vd Episurf.

– Vi fortsätter vår strategi att renodla vårt bestånd och denna försäljning ligger väl i linje med den. För oss är det viktigt att våra hyresgäster inte påverkas av försäljningen och vi kommer därför fortsätta att förvalta fastigheterna under en treårsperiod för att övertagandet ska gå så sömlöst som möjligt, säger Adam Cocozza, vd Botrygg.

Fastighetsportföljen består av nio samhällsfastigheter, innefattande Linköping Arena (Kallerstad Arena), skolorna Klaragymnasiet och Arenaskolan samt korttidsbostäder, gym och kontorslokaler. De årliga hyresintäkterna uppgår till ca 67 miljoner och nettodriftintäkterna (NOI) till ca 54 miljoner kronor.

Majoriteten av hyresvärdet härrör från Linköpings kommun och offentliga aktörer. Majoriteten av den uthyrbara arean utgörs av moderna byggnader uppförda eller totalrenoverade 2013–2022. Det överenskomna fastighetsvärdet uppgår till SEK 845 mn med en NOI-yield om 6,4 procent och en WAULT om ca 6 år.

Botrygg är ett privat bygg- och fastighetsbolag med verksamhet i Linköping, Stockholm, Göteborg, Norrköping, Uppsala och Örebro. Bolaget förvaltar ca 4 000 lägenheter.

År 2019 sålde familjeföretaget Botrygg 24 fastigheter i Linköping till SBB för 950 miljoner kronor. Affären då omfattade främst samhällsfastigheter. Den totala uthyrningsbara ytan i portföljen då var 28 300 kvm. 88 procent av hyresintäkterna då kom från Linköpings kommun.