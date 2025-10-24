Entreprenörsgatan öppnar 3.400 kvm i SKF:s lokaler

Kontorshotellkedjan Entreprenörsgatan Coworking öppnar upp en ny enhet i stadsdelen East Square, som nu växer fram i och omkring SKF:s före detta huvudkontor i Gamlestaden i Göteborg, som sedan 2022 ägs av Aspelin Ramm. Hyresavtalet omfattar totalt 3.400 kvadratmeter och utgörs av kontorsytor, en bemannad entré i markplan samt en restaurang med konferens-, event- och utställningsytor i ett entresolplan ovanpå restaurangen.

Läs även Aspelin Ramm köper loss fd SKF-huset från SBB

– Att få in Entreprenörsgatan som en ny aktör i området betyder mycket för den fortsatta utvecklingen av East Square. Deras hyresgäster, ofta innovativa start-up-bolag, bidrar till hela stadsdelens karaktär som en aktiv och innovativ mötesplats, säger Kristian Höglind, uthyrnings- och marknadschef på Aspelin Ramm Fastigheter.

SBB sålde i november 2022 två fastigheter i Gamlestaden, Göteborg, bland annat före detta SKF-huset, till lokala Aspelin Ramm.

Uthyrningen till Entreprenörsgatan Coworking innebär att de, förutom att driva kontorshotellet, även tar ansvar för fastighetens restaurang samt de event-, konferens- och utställningsytor som finns i anslutning till restaurangen. Dessutom ansvarar de för att utforma en inbjudande entré i byggnadens markplan som ska få hyresgäster och besökare att känns sig välkomna till East Square. Just det empatiska värdskapet framhåller Kristian Höglind som en central del i den fortsatta utvecklingen av hela området.

– Som fastighetsägare vill vi skapa mer än bara funktionella lokaler, vi vill skapa attraktiva miljöer där människor trivs och vill spendera tid. Det är samma fokus som Entreprenörsgatan Coworking har för att attrahera hyresgäster till sin verksamhet, och som de har varit väldigt framgångsrika med vid sina andra destinationer. Att redan nu ha fått den här viktiga biten på plats känns väldigt bra inför framtiden, där vi räknar med att presentera ytterligare några nya hyresgäster inom kort.

Entreprenörsgatan Coworking har i dag fem destinationer i centrala Göteborg, bland annat på Lindholmen, Kungsgatan och Sankt Eriksgatan, i byggnaden där kameratillverkaren Hasselblad hade sin verksamhet under bolagets mest framgångsrika period under den senare delen av 1900-talet.

– Vi har en förkärlek för industrihistoriska byggnader där globala och innovativa göteborgsbolag har vuxit och utvecklats genom åren. Förutom att förvalta det historiska arvet från tidigare generationer av entreprenörer vill vi ge möjlighet för morgondagens storföretag att starta, växa och utvecklas i en spännande historisk miljö tillsammans med andra företag, säger Rikard Westberg, vd på Entreprenörsgatan Coworking.

När möjligheten kom att etablera sig i East Square var beslutet ganska enkelt för oss, berättar Rikard Westberg.

– Gamlestaden är en central och spännande plats i Göteborg med potential att utvecklas till en mötesplats för olika typer av företag. Genom att Aspelin Ramm Fastigheter och övriga fastighetsägare i området har en gemensam och ambitiös idé om hur de vill utveckla området finns alla möjligheter att etablera en levande och trygg stadsdel med glädje, framåtanda och skaparkraft.

Entreprenörsgatan Coworkings samtliga lokaler beräknas stå klara för inflyttning den 1 februari 2027.