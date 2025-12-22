Entra och Skanska i jv kring 20.000 kvm

Entra och Skanska har ingått ett avtal om att etablera ett 50/50-joint venture för att starta ett ombyggnadsprojekt på Christian Krohgs gate 2 i centrala Oslo. Ombyggnaden omfattar 21.200 kvm och är belägen bara några minuters promenad från Oslo centralstation.

Partnerskapet erbjuder ett kapitaleffektivt sätt att realisera ett projekt som ytterligare kommer att stärka områdets attraktivitet. Skanska kommer att fungera som totalentreprenör för projektet, med planerad färdigställande runt årsskiftet 2029/2030.

Entra har de svenska bolagen Blader och Castellum som första ägare.

Som en del av transaktionen kommer Entra att sälja 50 % av aktierna i det fastighetsägande bolaget till Skanska. Transaktionen baseras på ett bruttofastighetsvärde om 550 miljoner NOK (100 %-basis), vilket motsvarar en premie om 2,7 % jämfört med bokfört värde per Q3 2025.

I samband med detta har Entra och Skanska ingått ett nytt hyresavtal för cirka 7.500 kvm i CK2, med en löptid om 10 år från projektets färdigställande. Efter detta avtal är CK2 till 35 % föruthyrt till Skanska. Därutöver kommer Skanska att förlänga sitt nuvarande hyresavtal med Entra för sina befintliga kontorslokaler med cirka två år, fram till flytten till CK2.

Genomförandet av transaktionen och etableringen av joint venture-bolaget förväntas ske under Q1 2026, med projektstart planerad till Q2 2026. Slutförandet, och därmed samtliga avtal som ingåtts med Skanska, är villkorade av att nödvändiga regulatoriska godkännanden erhålls från den norska konkurrensmyndigheten.