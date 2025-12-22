Entra i mål med försäljning om 770 mkr

Entra är i måpl med den stora försäljningen i Trondheim. den sista delen av affären på 770 miljoner svenska kronor är nu avslutad.

Våren 2024 undertecknade Entra, som har Balder och Castellum som största ägare, ett bindande avtalet om försäljning av bolagets Trondheimportfölj, inklusive det villkorade (forward) försäljningen av utvecklingsprojektet Holtermanns veg 1–13, fas 3.

På adressen har Entra utvecklat en ny kontorsfastighet om totalt cirka 15.500 kvm lokaler. Fastigheten utgör den tredje och sista fasen i utvecklingen av denna tomt.

Projektet färdigställdes under fjärde kvartalet 2025, och försäljningen av den färdigställda fastigheten till Norsk rikskringkasting (NRK) och E C Dahls Eiendom genomfördes genom separata transaktioner under samma kvartal.

Det sammanlagda bruttofastighetsvärdet i transaktionerna uppgick till 845 miljoner NOK, motsvarande 770 miljoner kronor. En vinst om cirka 100 miljoner NOK förväntas redovisas under fjärde kvartalet 2025.