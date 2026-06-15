Entra hyr ut 1 400 kvm i Oslo

Entra har tecknat ett hyresavtal med Ability FM AS av lokaler om 1 000 kvm kontor samt 435 kvm lager i Bryn i Oslo.

Entra har tecknat nya hyresavtal med Ability FM AS avseende cirka 1 000 kvadratmeter kontorsyta i Brynsengfaret 4, som ingår i Brynsengfaret 6, samt 435 kvadratmeter lagerlokaler i Østensjøveien 39–41.

Båda fastigheterna är belägna i Bryn i Oslo.

Hyresavtalen träder i kraft under fjärde kvartalet 2026 och löper över en period på tio år.

Största ägare i Entra är Castellum med 37,0 procent och Balder med 27,5 procent.