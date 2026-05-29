Enreal köper i Kista

För några månader sedan köpte Nyckeludden en kontorsfastighet i Kista, nära Kista Galleria. Nu har det ägt rum ytterligare en transaktion i den vakanstyngda stadsdelen. Det är Enreal som köpt en fastighet i den sydöstra delen.

Croisette agerade säljrådgivare till säljaren som är Billow Investerings AB.

Bakom Enreal finns den amerikanska jätten Teacher Retirement System of Texas (TRS) och Brunswick. Bolaget fokuserar på last mile- och lätt industrifastigheter i Sveriges största städer. Bolaget har gjort ett flertal liknande förvärv sedan tidigare, läs mer i de relaterade länkarna.

Fastigheten i Kista, som heter Gullfoss 2 och ligger på Österögatan 5, har en uthyrbar area om 2 459 kvm och är belägen intill E4:an i södra delen av Kista. Fastigheten är fullt uthyrd till Euromaster, som varit en långvarig hyresgäst, givet fastighetens strategiska läge som ger ett stort upptagningsområde.

För några månader sedan förvärvade nya fastighetsbolaget Nyckeludden fastigheten Knarrarnäs 5 i Kista om 9 000 kvm lokaler, läs mer om den affären här.

Vakansgraden för kontor är runt 40 procent i Kista. Läs Fastighetsvärldens bedömning över vad vakansgraden i stadsdelen blir när Ericsson flyttat ut, allt annat lika, här.

