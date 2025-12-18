Enreal förvärvar från Logistri i södra Stockholm

Brunswickbolaget Enreal har förvärvat två fastigheter om totalt 7.500 kvm belägna i Eriksbergs och Larsboda industriområde söder om Stockholm. Säljare är Logistri Fastighets AB.

Enreal laserades i augusti 2025 med fokus på last mile- och lätt industrifastigheter i Sveriges största städer. Portföljen omfattar idag tolv fastigheter med en uthyrbar area om sammanlagt cirka 27 500 kvm.

– Förvärvet kompletterar den befintliga portföljen väl med attraktiva och strategiskt belägna fastigheter i starka verksamhetsområden som har stor efterfrågan inom logistik och lager. Vi ser fram emot att utveckla dem vidare tillsammans med våra hyresgäster”, säger Albin Östmarck, vd på Enreal.

Enreal är ett fbolag med fokus på last mile- och lättindustrifastigheter i Sveriges största städer. Bolaget lanserades 2025 av Brunswick Real Estate tillsammans med Teacher Retirement System of Texas (TRS) och bolagets management. Enreal investerar i välbelägna fastigheter med goda transportförbindelser, hög efterfrågan från logistik- och industriverksamheter och potential att stärka profilen genom moderna och energieffektiva lösningar.

David Träff, vd på Logistri  Fastighets AB:

– Vi är glada över att kunna lämna över fastigheterna till Enreal, en seriös och professionell aktör med tydligt fokus på last mile- och lätt industrifastigheter. Vi är övertygade om att Enreal kommer att ta väl hand om både hyresgästerna och byggnaderna framåt.

