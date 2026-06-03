Enkla Hem vill bygga vattennära i Ödeshög

Enkla Hem planerar utveckling av nya bostadsrätter i attraktiva Hästholmens hamn i Ödeshögs kommun. Projektet omfattar cirka 40 genomgående lägenheter om 2–4 rum och kök, med en uppskattad boarea om cirka 50–90 kvm.

Samtliga bostäder utformas som genomgående lägenheter med utsikt över Vättern från båda håll, vilket skapar unika boendekvaliteter med närhet till vatten, natur och hamnmiljö.

Projektet i Hästholmens hamn är ett viktigt steg i Enkla Hems fortsatta satsning i regionen och bidrar till att utveckla attraktiva boendemiljöer i några av Östergötlands mest eftertraktade lägen.

– Hästholmens hamn är en unik plats med stor potential. Vår ambition med att utveckla bostadsrätter här är att skapa hem som verkligen tar tillvara det extraordinära läget – med generöst ljusinsläpp, vidsträckta utblickar och en tydlig koppling till både vattnet och det omgivande landskapet. Projektet speglar hur vi vill utveckla bostadsrätter med stark identitet i noggrant utvalda lägen, säger Emanuel Vardi, VD Enkla Hem.

Projektet befinner sig i ett tidigt skede.

Enkla Hems projekt i regionen