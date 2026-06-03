Enkla Hem vill bygga vattennära i Ödeshög

Enkla Hem planerar utveckling av nya bostadsrätter i attraktiva Hästholmens hamn i Ödeshögs kommun. Projektet omfattar cirka 40 genomgående lägenheter om 2–4 rum och kök, med en uppskattad boarea om cirka 50–90 kvm.

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Samtliga bostäder utformas som genomgående lägenheter med utsikt över Vättern från båda håll, vilket skapar unika boendekvaliteter med närhet till vatten, natur och hamnmiljö.

Projektet i Hästholmens hamn är ett viktigt steg i Enkla Hems fortsatta satsning i regionen och bidrar till att utveckla attraktiva boendemiljöer i några av Östergötlands mest eftertraktade lägen.

– Hästholmens hamn är en unik plats med stor potential. Vår ambition med att utveckla bostadsrätter här är att skapa hem som verkligen tar tillvara det extraordinära läget – med generöst ljusinsläpp, vidsträckta utblickar och en tydlig koppling till både vattnet och det omgivande landskapet. Projektet speglar hur vi vill utveckla bostadsrätter med stark identitet i noggrant utvalda lägen, säger Emanuel Vardi, VD Enkla Hem.

Projektet befinner sig i ett tidigt skede.

Enkla Hems projekt i regionen

  • Djurgårdens centrum, Linköping – 153 hyresbostäder och 4 lokaler. Produktionsstart 2026, med inflyttning 2028.
  • Bergs slussar, Linköping – planering av ca 120-140 bostäder. Planerad produktionsstart 2027/2028.
  • Mantorp – 64 hyresbostäder med inflyttning som sker nu.
  • Motala, Varamon – 35 premium sjönära bostadsrätter under produktion och försäljning pågår. Inflytt juni 2027.
  • Hästholmens hamn, Ödeshög – ca 40 sjönära bostadsrätter, intresseanmälan öppnar sommaren 2026.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

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