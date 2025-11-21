Enkla hem vill bygga 150 bostäder i Linköping

Enkla Hem har tecknat markanvisningsavtal med Linköpings kommun för utvecklingen av nya hyresbostäder i det expansiva området Djurgårdens centrum i Linköping. Projektet omfattar cirka 150 lägenheter samt lokaler för verksamheter med en total byggnadsarea om cirka 10.000 kvm BTA.

Markanvisningsavtalet är villkorat av politiskt beslut vilket förväntas tas av samhällsbyggnadsnämnden den 26 november i år.

Detta är ett viktigt steg i vår långsiktiga strategi att växa i Östergötland och att bli en ledande aktör inom bostadsbyggande och som hyresvärd.

– Markanvisningen i Linköping – Djurgården stärker vår regionala närvaro ytterligare. Tillsammans med våra pågående projekt i Bergs slussar, Mantorp och Motala visar detta att vi menar allvar i vår ambition att vara en drivande kraft för hållbar bostadsutveckling i Östergötland och Linköping, säger Emanuel Vardi, vd Enkla Hem.

Enkla Hems projekt i regionen:

  • Djurgårdens centrum, Linköping – cirka 150 hyresbostäder (10.000 kvm BTA). Produktionsstart beräknas till 2026, med inflyttning 2028.
  • Bergs slussar, Linköping – planering av cirka 120 bostäder.
  • Mantorp – 64 hyresbostäder med inflyttning som sker nu.
  • Motala, Varamon som ligger vid Vättern – 35 premium sjönära bostadsrätter under produktion och försäljning pågår.

Enkla Hem är ett fastighetsbolag som projekterar, förvärvar, producerar och förvaltar bostäder i växande kommuner. Bolaget är onoterat med huvudkontor i Linköping.

