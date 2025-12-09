Engelbrektsboden hyr ut 1250 kvm i Burlöv Center

Trianon har tecknat ett hyresavtal med Engelbrektsboden AB för etablering av en större klädesbutik i Burlöv Center, norr om Malmö. Ytan är 1 250 kvm och tillträde och öppning är i april 2026. Uthyrningsgraden i Burlöv Center är i dag över 80 procent, vilket är en markant uppgång från de 40 procent som var uthyrda när Trianon förvärvade fastigheten tillsammans med Wallfast för fem år sedan.

Engelbrektsboden grundades 1926 och har en lång historia som butikskedja med rötterna i Malmö där verksamheten en gång startade. Idag hittar man Engelbrektsboden i Malmö, Helsingborg och Kristianstad och väldigt snart även i Burlöv Center.

Engelbrektsboden har ett stort utbud av dam- och herrkläder samt underkläder och samarbetar med många välkända varumärken som bland annat. Lee, Wrangler, Vero Moda, Jack & Jones, Only, Vila, Soya Concept, Cellbes, Sloggi och Triumph.

I Burlöv Center har flera större uthyrningar gjorts de senaste åren och i centrumet har en omflyttning av butiker skett för att öka kundupplevelsen. Nu finns allt från dagligvaruhandel till samhällsservice med vårdcentral och tandläkare. Bland kedjorna syns bland annat Clas Ohlson, Hemtex, Willys, ICA Maxi, Lindex, Kicks, Normal och SWE Outlet.

Trianon förvärvade tillsammans med Wallfast fastigheten Burlöv Center i ett 50/50-joint venture i slutet av 2020. Förvärvet är ett stort stadsutvecklingsprojekt med möjlig utveckling av 1.000 bostäder i området. I början av 2025 färdigställdes Kv Hanna med 111 lägenheter i nära anslutning till både Burlöv Center och nya Burlövs station med tåg var sjätte minut till Malmö och Lund, med en restid på 5-7 minuter.

– Vi är väldigt glada att välkomna Engelbrektsboden till Burlöv Center, en stark och väletablerad aktör som precis som vi ser stor potential i ett växande Burlöv, säger Sofie Karlsryd, VD på Burlöv Center.

-På Burlövs center ser vi stor potential att med fysisk handel erbjuda ökad tillgänglighet av kända varumärken till både nuvarande och nya kunder, säger Anders Selander, VD Engelbrektsboden AB.

